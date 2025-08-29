Автогигант BYD впервые за 3,5 года сообщил о падении квартальной прибыли почти на 30%

Китайский производитель электромобилей BYD впервые за 3,5 года зафиксировал падение квартальной прибыли. Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя электромобилей во втором квартале составила 6,4 млрд юаней ($894,74 млн), что на 29,9% меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Компания заявила, что ее расширение столкнулось с препятствиями на фоне жесткой ценовой конкуренции и государственной кампании против ценовых войн.

В первом квартале прибыль выросла на 100,4%. Выручка за отчетный период увеличилась на 14% - до 200,9 млрд юаней.

Основные причины падения — это ожесточенная ценовая война на рынке Китая, давившая на прибыльность всей отрасли, а также государственное регулирование, заставившее автопроизводителей ускорить платежи поставщикам.

BYD, которая генерирует почти 80% своих продаж в Китае, в июле подверглась падению продаж автомобилей на внутреннем рынке третий месяц подряд, тогда как ее производство сократилось впервые за 17 месяцев.

Из-за этих факторов BYD столкнулась со значительными трудностями. Компания поставила себе амбициозную цель – продать 5,5 млн авто в год, но за первые семь месяцев реализовала лишь 2,49 млн, что составляет 45% от плана. Аналитики уже высказывают пессимистические прогнозы по достижению годовых целей.

Ранее сообщалось о том, что конкуренция между производителями электромобилей усиливается. Китайский автогигант BYD впервые опередил Tesla по доле рынка.