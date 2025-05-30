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Китайские электромобили увлекают авторынок Европы: по продажам лидирует компания BYD

автомобиль BYD Yuan Up
Китайские электромобили увеличили долю продаж в Европе. / Википедия

Китайские автопроизводители за девять месяцев заняли значительную часть европейского рынка электромобилей, вернув себе позиции, потерянные после введения пошлин ЕС в прошлом году. В апреле среди китайских брендов больше всего было продано электромобилей марки BYD — более 7 тысяч единиц.

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Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

Производители во главе с BYD захватили 8,9% рынка электромобилей Европы в апреле, что является максимальным показателем с июля 2024, согласно исследованию Dataforce. Китайские гибридные и модели с двигателем внутреннего сгорания также набрали обороты.

Последние данные подчеркивают, что китайские автопроизводители оставили европейским конкурентам мощный вызов. Хотя пошлины ЕС, вступившие в силу в ноябре прошлого года, сначала остановили рост китайского рынка электромобилей, последние два месяца показывают новый импульс. BYD, MG и Xpeng также увеличили продажи своих моделей.

"Китайские бренды успешно адаптировались к новым рыночным условиям. Значительный рост продаж китайских гибридов повышает их эффективность в Европе в целом", — сказал аналитик Джулиан Литцингер.

По данным Dataforce, в прошлом месяце на китайские бренды пришлось 7,6% продаж гибридных автомобилей в Европе, тогда как годом ранее этот показатель составил менее 1%.

BYD продолжила быстрый рост продаж своих электромобилей в европейских странах, обогнав Tesla. В Китае производитель объявил о резком снижении цен на целых 34%, что усилило и без того жесткую конкуренцию там.

По данным автомобильного консультанта Jato Dynamics, в апреле BYD в Европе также продала вдвое больше электромобилей, чем MG.

Китайские бренды-лидеры по продажам в Европе

В Dataforce определили рейтинг продаж китайских автомобилей на европейском континенте. В апреле следующие шесть брендов продали электромобили:

  • BYD - 7231 единицу;
  • MG — 3443;
  • Xpeng — 1649;
  • Leapmotor — 1446;
  • Omoda — 580;
  • Zeekr — 260.

Напомним, китайский производитель электромобилей BYD значительно удешевил свои авто в Китае, обостряя ценовую войну с Tesla.

Автор:
Татьяна Ковальчук