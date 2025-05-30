Китайські електромобілі захоплюють авторинок Європи: за продажами лідирує компанія BYD

Китайські автовиробники за дев'ять місяців зайняли значну частку європейського ринку електромобілів, повернувши собі позиції, втрачені після введення мит ЄС минулого року. У квітні серед китайських брендів найбільше було продано електромобілів марки BYD — понад 7 тисяч одиниць.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Вloomberg.

Виробники на чолі із BYD захопили 8,9% ринку електромобілів Європи у квітні, що є максимальним показником з липня 2024 року, згідно з дослідженням Dataforce. Китайські гібридні та моделі з двигуном внутрішнього згоряння також набрали обертів.

Останні дані підкреслюють, що китайські автовиробники кинули європейським конкурентам потужний виклик. Хоча мита ЄС, які набрали чинності у листопаді минулого року, спочатку зупинили зростання китайського ринку електромобілів, останні два місяці показують новий імпульс. BYD, MG та Xpeng також збільшили продажі своїх моделей.

"Китайські бренди успішно адаптувалися до нових ринкових умов. Значне зростання продажів китайських гібридів підвищує їхню ефективність у Європі загалом ", - сказав аналітик Джуліан Літцінгер.

За даними Dataforce, минулого місяця на китайські бренди припало 7,6% продажів гібридних автомобілів у Європі, тоді як роком раніше цей показник становив менше ніж 1%.

BYD продовжила швидке зростання продажів своїх електромобілів у європейських країнах, обігнавши Tesla. У Китаї виробник оголосив про різке зниження цін на цілих 34%, що посилило і так жорстку конкуренцію там.

За даними автомобільного консультанта Jato Dynamics, у квітні BYD в Європі також продала вдвічі більше електромобілів, ніж MG.

Китайські бренди-лідери за продажами в Європі

В Dataforce визначили рейтинг продажів китайських автомобілів на європейському континенті. У квітні наступні шість брендів продали електромобілів:

BYD — 7231 одиницю;

MG — 3443;

Xpeng — 1649;

Leapmotor — 1446;

Omoda — 580;

Zeekr — 260.

Нагадаємо, китайський виробник електромобілів BYD значно здешевив свої авто в Китаї, загострюючи цінову війну з Tesla.