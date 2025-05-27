BYD кидає виклик Tesla: ціни на електромобілі в Китаї різко падають

Китайський виробник електромобілів BYD значно здешевив свої авто в Китаї, загострюючи цінову війну з Tesla.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення The Telegraph.

Китайський виробник електромобілів знизив ціну на свій бюджетний хетчбек Seagull на 20%, довівши її до 55 800 юанів ($7 700). Тепер ця модель коштує приблизно на 75% менше, ніж найдешевша Tesla Model 3, яка продається за 231 900 юанів ($32 000). Таким чином, Seagull є приблизно вчетверо дешевшим за найдоступніший автомобіль Tesla.

Незважаючи на значно менший розмір, низька ціна Seagull яскраво демонструє величезний прогрес китайських виробників у здешевленні електромобілів. Китай вже став найбільшим у світі ринком електрокарів, і місцеві компанії активно інвестують у розробку доступних моделей.

BYD також оголосила про знижки на 22 моделі на китайському ринку до кінця червня. Це відповідь на уповільнення внутрішніх продажів та загрозу нових мит у ЄС і США.

Зниження цін свідчить про жорстку конкуренцію на ринку. У квітні на складах дилерів по всьому Китаю накопичилось рекордні 3,5 млн непроданих електромобілів — найвищий показник з грудня 2023 року. Уповільнення економіки країни теж негативно вплинуло на попит.

Як пише видання, це падіння є серйозним ударом для Tesla, адже Китай є її другим за величиною ринком. Продажі автомобілів Tesla, вироблених у Китаї (для місцевого ринку та експорту до Європи), у квітні знизилися на 6% порівняно з минулим роком. Це вже сьомий місяць поспіль, коли продажі демонструють спад.

Після оголошення про зниження цін акції BYD у Гонконгу впали на 5,9%, бо інвестори занепокоєні зменшенням прибутковості. Акції конкурентів Li Auto та Great Wall Motor також просіли — на 3,2% і 2,7% відповідно.

Частка Tesla на європейському ринку також зменшується: у січні BYD вперше випередила її у Британії, а у квітні — і в Європі загалом. До падіння Tesla в Європі також спричинив бойкот з боку водіїв, обурених підтримкою Дональда Трампа з боку Ілона Маска.

Нагадаємо, що четвертий місяць поспіль продажі Tesla падають у Франції та Данії. На європейських ринках бренд електромобілів Ілона Маска продовжує відчувати труднощі. Європейці купують більше китайських автомобілів, а деякі таким чином протестують проти його політичних поглядів.