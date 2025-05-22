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BYD вперше обійшов Tesla за продажами електромобілів у Європі

BYD
BYD вперше обійшов Tesla за продажами / Depositphotos

Китайський автовиробник BYD у квітні 2025 року вперше обігнав американську компанію Tesla за обсягами продажів електромобілів у Європі. 

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на агентство Вloomberg.

За даними дослідницької компанії Jato Dynamics, BYD зареєструвала 7231 новий електромобіль, що на 169% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Такий прорив дозволив компанії увійти до десятки провідних брендів електромобільного ринку Європи.

Водночас реєстрації Tesla впали на 49%, і бренд втратив одну позицію в рейтингу, що вперше за тривалий час позбавило компанію статусу безумовного лідера в цьому сегменті.

"Хоча різниця між щомісячними обсягами продажів двох автомобільних брендів може бути невеликою, наслідки є величезними. Це переломний момент для європейського автомобільного ринку", — прокоментував аналітик Jato Dynamics Феліпе Муньйос.

Падіння Tesla відбувається на тлі загального зростання ринку електромобілів у Європі: у квітні реєстрації електрокарів зросли на 28%. Найбільше зростання продемонстрував концерн Volkswagen, збільшивши продажі електромобілів на 61% порівняно з минулим роком. Його дочірній бренд Skoda показав ще вражаючіші результати — кількість зареєстрованих електромобілів зросла більш ніж утричі.

Суттєве зростання демонструє й сегмент плагін-гібридних моделей. Якщо враховувати і ці авто, загальний обсяг продажів BYD у Європі зріс на рекордні 359%, зазначають у Jato.

Нагадаємо, що четвертий місяць поспіль продажі Tesla падають у Франції та Данії. На європейських ринках бренд електромобілів Ілона Маска продовжує відчувати труднощі. Європейці купують більше китайських автомобілів, а деякі таким чином протестують проти його політичних поглядів.

Автор:
Тетяна Гойденко