BYD впервые обошел Tesla по продажам электромобилей в Европе

Китайский автопроизводитель BYD в апреле 2025 года впервые обогнал американскую компанию Tesla по объему продаж электромобилей в Европе.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на агентство Вloomberg.

По данным исследовательской компании Jato Dynamics, BYD зарегистрировала 7231 новый электромобиль, что на 169% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Такой прорыв позволил компании войти в десятку ведущих брендов электромобильного рынка Европы.

В то же время, регистрации Tesla упали на 49%, и бренд потерял одну позицию в рейтинге, что впервые за длительное время лишило компанию статуса безусловного лидера в этом сегменте.

"Хотя разница между ежемесячными объемами продаж двух автомобильных брендов может быть небольшой, последствия огромны. Это переломный момент для европейского автомобильного рынка", — прокомментировал аналитик Jato Dynamics Фелипе Муньос.

Падение Tesla происходит на фоне всеобщего роста рынка электромобилей в Европе: в апреле регистрации электрокаров выросли на 28%. Наибольший рост продемонстрировал концерн Volkswagen, увеличив продажи электромобилей на 61% по сравнению с прошлым годом.

Его дочерний бренд Skoda показал еще более впечатляющие результаты — количество зарегистрированных электромобилей выросло более чем в три раза.

Существенный рост демонстрирует и сегмент плагин-гибридных моделей. Если учитывать и эти автомобили, общий объем продаж BYD в Европе вырос на рекордные 359%, отмечают в Jato.

Напомним, что четвертый месяц подряд продажи Tesla падают во Франции и Дании. На европейских рынках бренд электромобилей Илона Маска продолжает испытывать затруднения. Европейцы покупают больше китайских автомобилей, а некоторые, таким образом, протестуют против его политических взглядов.