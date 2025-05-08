Tesla сдает позиции в Китае: продажи авто в стране продолжают падать

Седьмой месяц продажи Tesla в Китае демонстрируют спад, что свидетельствует о потере компанией своих позиций на этом ключевом рынке. Это происходит на фоне роста конкуренции со стороны отечественных автопроизводителей, в первую очередь BYD.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей, в апреле Tesla отгрузила 58459 автомобилей Model 3 и Model Y со своего завода в Шанхае, что на 6% меньше, чем в апреле 2024 года.

В первом квартале 2025 года продажи Tesla в Китае стали самыми низкими за три года. На других рынках ситуация также ухудшается: во Франции зарегистрировано только 863 автомобиля, а в Австралии — 500, что на 76% меньше, чем в прошлом.

В целом в Китае ожидается рост продаж электромобилей и гибридов на 42% — до 1,14 млн единиц в месяц.

Наибольшую конкуренцию Tesla в Китае составляет компания BYD, которая в апреле зафиксировала самый высокий месячный объем продаж в этом году и сохраняет высокую вероятность достижения годового плана в 5,5 миллиона поставок.

Напомним, что четвертый месяц подряд продажи Tesla падают во Франции и Дании. На европейских рынках бренд электромобилей Илона Маска продолжает испытывать затруднения. Европейцы покупают больше китайских автомобилей, а некоторые, таким образом, протестуют против его политических взглядов.