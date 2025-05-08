Tesla здає позиції в Китаї: продажі авто в країні продовжують падати

Сьомий місяць поспіль продажі Tesla в Китаї демонструють спад, що свідчить про втрату компанією своїх позицій на цьому ключовому ринку. Це відбувається на тлі зростання конкуренції з боку вітчизняних автовиробників, насамперед BYD.

Про це пише Bloomberg.

За даними Китайської асоціації легкових автомобілів, у квітні Tesla відвантажила 58 459 автомобілів Model 3 і Model Y зі свого заводу в Шанхаї, що на 6% менше, ніж у квітні 2024 року.

У першому кварталі 2025 року продажі Tesla в Китаї стали найнижчими за три роки. На інших ринках ситуація також погіршується: у Франції зареєстровано лише 863 авто, а в Австралії — 500, що на 76% менше, ніж торік.

Загалом у Китаї очікується зростання продажів електромобілів і гібридів на 42% — до 1,14 млн одиниць за місяць.

Найбільшу конкуренцію Tesla в Китаї складає компанія BYD, яка у квітні зафіксувала найвищий місячний обсяг продажів цього року та зберігає високу ймовірність досягнення річного плану в 5,5 мільйонів поставок.

Нагадаємо, що четвертий місяць поспіль продажі Tesla падають у Франції та Данії. На європейських ринках бренд електромобілів Ілона Маска продовжує відчувати труднощі. Європейці купують більше китайських автомобілів, а деякі таким чином протестують проти його політичних поглядів.