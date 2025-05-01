У Франції та Данії падають продажі електромобілів Tesla через бойкот Маску

Четвертий місяць поспіль продажі Tesla падають у Франції та Данії. На європейських ринках бренд електромобілів Ілона Маска продовжує відчувати труднощі. Європейці купують більше китайських автомобілів, а деякі таким чином протестують проти його політичних поглядів.

Про це пише Reuters.

У Франції продажі Tesla впали на 59,4% у річному обчисленні. Як показали дані французького автомобільного агентства PFA минулого місяця у країні було продано 863 електроавтомобілі. Це падіння значно більше, ніж було зафіксовано у березні (36%).

З початку року продажі Tesla у Франції знизився на 43,9%, хоча ринок скоротився на 7,3%. За даними аналітиків, загальна кількість реєстрацій нових автомобілів у Франції у квітні скоротилася на 5,64% порівняно з аналогічним періодом попереднього року і склала 138 694 транспортних засобів.

У Данії продажі нових автомобілів Tesla впали на 67,2% у річному обчисленні до 180 автомобілів минулого місяця, показали дані реєстрації Mobility Denmark. А у березні вони впали на 65,6%.

Tesla стикається з низкою проблем у Європі. У компанії невелика лінійка моделей. Європейські в китайські конкуренти-автовиробники випускають часто дешевші електромобілі.

Прийняття Маском вкрай правої політики в Європі також викликало протести. Європейський продаж Tesla впав на 28,2% у березні. Виручка Tesla від продажу автомобілів у першому кварталі впала на 20%, а чистий прибуток упав на 71%, що не відповідає оцінкам Уолл-стріт.

Минулого тижня Маск заявив, що значно скоротить час, який він приділяє адміністрації Трампа, і приділятиме більше часу управлінню Tesla.

Нагадаємо, у четвер, 1 травня, голова ради директорів Tesla Робін Денхолм спростувала повідомлення Wall Street Journal про те, що члени ради директорів звернулися до компанії з підбору керівників, щоб знайти заміну Ілону Маску.