BYD бросает вызов Tesla: цены на электромобили в Китае резко падают

Китайский производитель электромобилей BYD значительно удешевил свои автомобили в Китае, обостряя ценовую войну с Tesla.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение The Telegraph.

Китайский производитель электромобилей снизил цену на свой бюджетный хэтчбек Seagull на 20%, доведя ее до 55 800 юаней ($7 700). Теперь эта модель стоит примерно на 75% меньше самой дешевой Tesla Model 3, которая продается за 231 900 юаней ($32 000). Таким образом, Seagull примерно вчетверо дешевле самого доступного автомобиля Tesla.

Несмотря на меньший размер, низкая цена Seagull ярко демонстрирует огромный прогресс китайских производителей в удешевлении электромобилей. Китай уже стал самым крупным в мире рынком электрокаров, и местные компании активно инвестируют в разработку доступных моделей.

BYD также объявила о скидках на 22 модели на китайском рынке до конца июня. Это ответ на замедление внутренних продаж и угрозу новых пошлин в ЕС и США.

Снижение цен свидетельствует о жесткой конкуренции на рынке. В апреле на складах дилеров по всему Китаю накопилось рекордные 3,5 млн непроданных электромобилей – самый высокий показатель с декабря 2023 года. Замедление экономики страны тоже отрицательно повлияло на спрос.

Как пишет издание, это падение является серьезным ударом для Tesla, ведь Китай является вторым по величине рынком. Продажи автомобилей Tesla, производимых в Китае (для местного рынка и экспорта в Европу), в апреле снизились на 6% по сравнению с прошлым годом. Это уже седьмой месяц, когда продажи демонстрируют спад.

После объявления о снижении цен акции BYD в Гонконге упали на 5,9%, потому что инвесторы обеспокоены уменьшением доходности.

Доля Tesla на европейском рынке также уменьшается: в январе BYD впервые опередила ее в Британии, а в апреле – и в Европе в целом. К падению Tesla в Европе также привел бойкот со стороны водителей, возмущенных поддержкой Дональда Трампа со стороны Илона Маска.

Напомним, что четвертый месяц подряд продажи Tesla падают во Франции и Дании. На европейских рынках бренд электромобилей Илона Маска продолжает испытывать затруднения. Европейцы покупают больше китайских автомобилей, а некоторые, таким образом, протестуют против его политических взглядов.