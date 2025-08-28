Продажи автомобилей в Европе возобновили рост, BYD уверенно опережает Tesla

Продажи новых автомобилей в Европе выросли на 5,9% в июле, поскольку скачок в Германии превысил падение в Великобритании, Франции и Италии. Конкуренция между производителями электромобилей усиливается. Китайский автогигант BYD впервые опередил Tesla по доле рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), в прошлом месяце продажи в странах ЕС и Великобритании выросли до 1,09 миллиона автомобилей.

Регистрация в Volkswagen и Renault увеличились на 11,6% и 8,8% соответственно в годовом исчислении. Регистрации Tesla упали на 40,2%, сократив долю компании на рынке до 0,8% с 1,4% год назад. Продажи моделей китайского автогиганта BYD показали самый высокий результат. Они выросли на 225,3%, обеспечив 1,2% рынка.

Общий объем продаж автомобилей в ЕС вырос на 7,4%. Регистрация аккумуляторных электрических, гибридных электрических и гибридных автомобилей на подзарядке выросла на 39,1%, 56,9% и 14,3% соответственно, что составляет 59,8% регистраций в блоке, по сравнению с 51,1% в июле 2024 года.

Объем продаж в Германии вырос на 11,1%, в Великобритании – на 5%, во Франции – на 7,7% и в Италии – на 5,1%. Испания, Польша и Австрия зафиксировали рост на 17,1%, 16,5% и 31,6% соответственно.

Как отмечают аналитики, июльский рост продаж автомобилей в Европе стал самым большим за последние 15 месяцев. Потребители отвергли опасения мировой экономики и тратили средства на полностью электрические и гибридные модели.

Наибольший скачок в 52% наблюдался в реализации гибридных автомобилей с подзарядкой от сети, поскольку покупатели все чаще выбирают модели, совмещающие электромобили с резервным двигателем внутреннего сгорания. Продажи полностью электрических автомобилей выросли более чем на треть, что является лучшим результатом с января.

Напомним, за второй квартал года в Западной Европе зарегистрировано рекордные 600 000 новых электрокаров. Это стало возможным благодаря появлению на рынке более доступных моделей от таких производителей, как Renault и Stellantis, которые привлекают внимание частных покупателей.