Украина направит часть кредита ЕС на вооружение и защиту энергетики

Часть кредита Европейского Союза в размере €90 млрд для Украины будет направлена на производство вооружения и защиту энергетической инфраструктуры.

Об этом информирует Delo.ua, со ссылкой на " Укринформ ".

По словам президента Владимира Зеленского, основная часть финансирования предусмотрена для усиления обороноспособности государства и развития производства вооружений, однако в условиях регулярных атак России отдельный акцент сделан на защиту энергетической системы.

Зеленский отметил, что Украина предварительно работала с частным сектором, чтобы обеспечить возможность масштабного производства вооружения, а также ожидает запуска финансирования после завершения согласительных процедур.

Первые поступления в рамках этого кредитного пакета ожидаются в конце мая или июне. В то же время президент подчеркнул необходимость уже сейчас усиливать защиту критической инфраструктуры и логистики, в том числе за счет местных бюджетов.

Отдельно он обратил внимание на динамику применения FPV-дронов на фронте, отметив, что из-за задержек с финансированием Украина временно потеряла преимущество в этом сегменте, в то время как российские войска увеличили их использование.

Напомним, Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.

Автор:
Татьяна Гойденко