Европейские авиакомпании массово отменяют рейсы из-за скачка цен на топливо

Европейские авиакомпании входят в летний сезон с масштабными сокращениями рейсов из-за резкого удорожания авиационного топлива, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой Вloomberg.

Основной удар пришелся на поставки из Персидского залива, откуда Евросоюз обычно получает около 20% импортного авиатоплива.

Из-за проблем с логистикой в Ормузском проливе и повреждения части нефтеперерабатывающей инфраструктуры грузы с топливом задерживаются, а возврат рынка к нормальному режиму остается под вопросом.

На этом фоне цена авиационного топлива выросла до эквивалента 196 долларов за баррель. Формальный дефицит горючего авиакомпании пока не фиксируется, однако расходы стремительно растут и заставляют перевозчиков просматривать маршруты.

Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa уже исключил из своего графика 20 тысяч короткомагистральных рейсов, ставших экономически невыгодными. Ранее KLM сообщила о сокращении 80 рейсов из Амстердама и обратно из-за более дорогого топлива. EasyJet предупредила о возможных убытках в первом полугодии из-за последствий войны в Иране.

Ситуацию усложняет структурная слабость европейского рынка. В последние годы в Европе закрывались нефтеперерабатывающие заводы, которые не выдерживали конкуренции с крупными азиатскими предприятиями.

Впрочем, и Азия не может быстро компенсировать дефицит. Из-за перебоев с поставкой нефти после блокирования Ормузского пролива местные НПЗ сокращают производство, а Китай ограничивает экспорт дизеля и бензина для защиты внутреннего рынка.

Индийская Reliance Industries, один из крупнейших поставщиков авиатоплива, переориентирует часть производства на сжиженный нефтяной газ для бытовых нужд, что также уменьшает объемы других нефтепродуктов.

Европейские компании пытаются компенсировать потери. Самый большой НПЗ континента Pernis в Нидерландах, принадлежащий Shell, увеличивает выпуск реактивного горючего. Но предприятие одновременно вынуждено искать альтернативную нефть вместо ближневосточной и платить за нее премию.

Определенным облегчением стали поставки из Нигерии. Новый нефтеперерабатывающий завод Dangote мощностью 650 тысяч баррелей в сутки уже нарастил экспорт авиатоплива в Европу до рекордного уровня.

Впрочем, с началом пикового летнего сезона спрос на авиатопливо традиционно растет, поэтому заместить объемы с Ближнего Востока будет все сложнее. По оценке Goldman Sachs, добыча нефти в странах Персидского залива сейчас на 14,5 млн баррелей в сутки ниже довоенного уровня, а полное восстановление может занять несколько месяцев.

Европейские авиакомпании заявляют, что им должно хватить топлива на несколько недель, но поставщики не могут гарантировать поставки до мая.