Китайський BYD впевнено тримає першість: які нові електромобілі купують українці

Український автопарк від початку 2025 року поповнили 8600 нових легкових електромобілів. Впродовж серпня першу реєстрацію отримали 1966 нових легковиків групи BEV, що стало новим рекордом для українського ринку.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Інституту дослідження авторинку (ІДА).

Першість за китайськими брендами

За даними аналітиків, на українському ринку впевнено тримають першість електромобілі китайських брендів. Лідером стала марка BYD, яка впевнено нарощує продажі.

Друге місце отримала Honda. На третю позицію вийшов Volkswagen, переважно завдяки моделі ID Unix, яка швидко здобула популярність на українському ринку.

В ІДА наголошують, що наразі покупці активно придивляються до нових брендів, оцінюючи їхню технологічність і дизайн нарівні з традиційними критеріями надійності. При цьому частково статистику Honda, VW, Audi, Mercedes-Benz формують «релоковані» з Китаю автомобілі, які для внутрішнього ринку випускаються під місцевими марками, а до України потрапляють уже з емблемами відомих у Європі компаній.

Найпопулярніші моделі

У серпні лідером серед нових електромобілів в Україні знову став BYD Song Plus із результатом 384 реєстрації. Другу позицію з помітним відставанням (212 авто) отримав Volkswagen ID. Unix, який також походить із Китаю. Третя у списку Honda e:NS1.

Аналітики зауважують, що такі результати чітко показують, наскільки сильно Китай впливає на сегмент нових електромобілів в Україні.

Ринок електромобілів

За підсумками серпня 2025 року сумарний обсяг сегмента електромобілів (включаючи легковики, вантажні та автобуси) становив рекордні 11,5 тис. од., що на 12,5% більше, ніж було у липні поточного року, та на 22,5% більше відносно торішніх показників серпня-2024.

Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.