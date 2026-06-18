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Дві третини нових авто у травні продали в п’яти регіонах України

Дві третини нових авто у травні продали в п’яти регіонах України
Дві третини нових авто у травні продали в п’яти регіонах України

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. На ці регіони припало 66% усіх продажів нових легковиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільший обсяг продажів зафіксували в столиці, де за місяць придбали 2111 нових автомобілів.

До п’ятірки найбільших регіональних ринків також увійшли:

  • Київська область — 577 авто;
  • Дніпропетровська область — 397 авто;
  • Одеська область — 269 авто;
  • Львівська область — 251 авто.

Найпопулярнішою моделлю у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях став компактний кросовер Renault Duster.

На Львівщині лідером продажів був середньорозмірний кросовер Skoda Kodiaq.

Статистика свідчить про високу концентрацію попиту на нові автомобілі у найбільших економічних центрах країни, які формують основну частину українського авторинку.

Зауважимо, у квітні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Разом ці регіони забезпечили 64% усіх продажів нових легковиків за місяць.

Автор:
Тетяна Гойденко