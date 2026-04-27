В яких регіонах України найчастіше купують нові автомобілі
У березні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області,
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що ці регіональні ринки у березні забезпечили 64% продажів нових легковиків.
Найбільші регіональні ринки у березні:
- Київ – 2120 нових авто;
- Київська область – 584 од.;
- Дніпропетровська область – 427 од.;
- Львівська область – 324 од;
Одеська область – 292 од.
Найпопулярніші моделі
Бестселером місяця на ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей був кросовер Toyota RAV-4.
Лідером Київщини був седан Renault Taliant.
В Одеській області частіше купували Renault Duster.
Ринок авто в Україні
У березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.
Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.
Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.
Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.