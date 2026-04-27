В яких регіонах України найчастіше купують нові автомобілі

У березні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області,

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що ці регіональні ринки у березні забезпечили 64% продажів нових легковиків.

Найбільші регіональні ринки у березні:

Київ – 2120 нових авто;

Київська область – 584 од.;

Дніпропетровська область – 427 од.;

Львівська область – 324 од;

Одеська область – 292 од.



Найпопулярніші моделі

Бестселером місяця на ринках Києва, Дніпропетровської та Львівської областей був кросовер Toyota RAV-4.

Лідером Київщини був седан Renault Taliant.

В Одеській області частіше купували Renault Duster.

Ринок авто в Україні

У березні в Україні було реалізовано майже 5,9 тис нових легкових авто.

Відносно лютого 2026 року попит на нові авто збільшився на 35%.

Найпопулярнішою маркою місяця стала Toyota.

Найпопулярнішим на українському ринку нових автомобілів у березні став кросовер Toyota RAV-4.