Продажі нових авто в Україні у квітні: Київщина та Дніпропетровщина стали лідерами

Найбільші регіональні ринки у квітні / Depositphotos

У квітні найбільшими регіональними ринками нових легкових автомобілів в Україні стали Київ, Київська, Дніпропетровська, Харківська та Львівська області. Разом ці регіони забезпечили 64% усіх продажів нових легковиків за місяць.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільший обсяг продажів зафіксували у столиці, де у квітні придбали 2212 нових автомобілів.

До п’ятірки найбільших регіональних ринків також увійшли:

  • Київська область — 580 автомобілів;
  • Дніпропетровська область — 447 автомобілів;
  • Харківська область — 351 автомобіль;
  • Львівська область — 335 автомобілів.

Найпопулярнішою моделлю у Києві, Дніпропетровській та Львівській областях став компактний кросовер Renault Duster. У Київській області найбільший попит зафіксували на Toyota RAV4, а в Харківській області найчастіше купували Hyundai Tucson.

Структура регіональних продажів демонструє, що основна частина попиту на нові автомобілі зосереджується у великих економічних центрах країни, де традиційно вищі доходи населення та активніший корпоративний сегмент.

Додамо, у березні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області,

Тетяна Гойденко