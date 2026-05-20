Скільки українці купили вживаних легкових авто у квітні 2026

Український вторинний авторинок після потужного березневого ривку демонструє помітне охолодження. Квітень 2026 року став місяцем суттєвого зниження активності, яке має цілком прагматичне пояснення. За даними Інституту досліджень авторинку, 74 914 реєстрацій припадає на внутрішні перепродажі легковиків. Порівняно з березнем ринок просів на 20,9%, а відносно квітня минулого року скоротився на 3,2%. Читайте на Delo.ua більше про актуальний стан вторинного ринку авто станом на квітень 2026 року.

Динаміка ринку легковиків з пробігом

Інфографіка: eauto.org

У сегменті внутрішніх перепродажів після весняного пробудження настало характерне охолодження: падіння на 20,9% порівняно з березнем поточного року. Цифра у 74 914 угод за місяць виглядає переконливо в абсолютному вимірі, але динаміка пояснюється конкретною причиною.

Причина знову криється у паливному шоці, але цього разу з протилежним знаком. Коли бензин А-95 тримається на позначці близько 70 грн, а дизель залишається дорогим, українці дедалі частіше відмовляються від купівлі старого автомобіля з великим двигуном взагалі. Середній вік авто на внутрішньому ринку становить 16 років, і саме ця стара техніка стає дедалі менш привабливою в умовах дорогого пального.

Тенденції ринку внутрішніх перепродажів

Сегмент внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів показав результати нижчі за сезонні очікування. Порівняно з березнем 2026 року зафіксовано падіння на 20,9%, тоді як відносно квітня 2025 року відбулося скорочення на 3,2%.

Ринок фактично повернувся до показників річної давнини, втративши динаміку зростання. Це не відмова від купівлі автомобіля як такої, а радше, зміна моделі поведінки. Людині простіше взагалі не купувати, ніж щомісяця витрачати величезні суми на заправку старого авто.

Показник у 74 914 перепродажів за місяць демонструє, що вторинний ринок залишається активним у абсолютних цифрах. Проте українці дедалі виваженіше підходять до вибору. Тому наприклад, Volkswagen Passat залишається головним автомобілем країни, ВАЗ досі тримається на четвертій позиції як «бюджет виживання», але його перевага у вигляді низької ціни стирається непомірними витратами на пальне навіть при застосуванні ГБО.

Ризики паливного буму: емоційна відмова як нова загроза

У гонитві за економією «тут і зараз» багато хто ігнорує базові правила раціональної поведінки на ринку. Частина покупців, злякавшись цін на пальне, взагалі відмовляється від купівлі, навіть коли б'юджетна пропозиція на внутрішньому ринку цілком могла б задовольнити їхні потреби.

З іншого боку, ті, хто все ж вирішується на угоду, нерідко поспішають і нехтують перевіркою. З внутрішнього ринку продають і биті автомобілі зі схованою історією аварій, і машини зі скрученим пробігом, і авто з прихованими технічними проблемами.

Продавці знають, як приховати справжній стан автомобіля, а покупці в поспіху часто не встигають або не хочуть витрачати час на детальну перевірку. Результат такий, що через кілька місяців після купівлі з'являються проблеми. Іноді сума ремонту може досягати третини вартості самого автомобіля.

Що очікувати в найближчі місяці

Травень та червень 2026 року, найімовірніше, покажуть стабілізацію активності на внутрішньому ринку. Покупець опинився між двох полюсів: з одного боку — внутрішній ринок із середнім чеком близько $6 500, де більшість пропозицій є неекономними в експлуатації, з іншого — свіжий імпорт, ціни на який стартують від $13–15 тис.

Через цей фінансовий розрив частина покупців просто відкладає рішення. Попит на електромобілі на вторинному ринку продовжить зростати, оскільки цінова реальність на АЗС нікуди не зникає. Старі авто з великими моторами поступово перетворюються на низьколіквідні активи, і цей тренд у найближчі місяці лише посилиться.

Квітень 2026 року на ринку вживаних легкових автомобілів запам'ятається не ривком, а тверезим відкатом після березневого ажіотажу. Загальне падіння на 20,9% порівняно з березнем демонструє нову реальність, де дорогий кілометр пробігу старого авто став головним гальмом українського вторинного ринку. Наступні два місяці стануть вирішальними для тих, хто планує зміну автомобіля і шукає оптимальний баланс між ціною, економічністю та надійністю.