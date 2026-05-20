Сколько украинцев купили подержанных легковых авто в апреле 2026

Украинский вторичный авторынок после мощного мартовского рывка демонстрирует заметное охлаждение. Апрель 2026 года стал месяцем существенного снижения активности, которое имеет вполне прагматичное объяснение. По данным Института исследований авторынка, 74 914 регистраций приходится на внутренние перепродажи легковых автомобилей. По сравнению с мартом рынок просел на 20,9%, а относительно апреля прошлого года сократился на 3,2%. Читайте на Delo.ua подробнее об актуальном состоянии вторичного рынка авто по состоянию на апрель 2026 года.

Динамика рынка легковых автомобилей с пробегом

Инфографика: eauto.org

В сегменте внутренних перепродаж после весеннего пробуждения наступило характерное охлаждение: падение на 20,9% по сравнению с мартом текущего года. Цифра в 74 914 сделок за месяц выглядит убедительно в абсолютном измерении, однако динамика объясняется вполне конкретной причиной.

Причина снова кроется в топливном шоке, но на этот раз с противоположным знаком. Когда бензин А-95 держится на отметке около 70 грн, а дизель остаётся дорогим, украинцы всё чаще отказываются от покупки старого автомобиля с большим двигателем вовсе. Средний возраст авто на внутреннем рынке составляет 16 лет, и именно эта старая техника становится всё менее привлекательной в условиях дорогого топлива.

Тенденции рынка внутренних перепродаж

Сегмент внутренних перепродаж подержанных автомобилей показал результаты ниже сезонных ожиданий. По сравнению с мартом 2026 года зафиксировано падение на 20,9%, тогда как относительно апреля 2025 года произошло сокращение на 3,2%.

Рынок фактически вернулся к показателям годичной давности, утратив динамику роста. Это не отказ от покупки автомобиля как такового, а скорее изменение модели поведения. Человеку проще вовсе не покупать, чем ежемесячно тратить огромные суммы на заправку старого авто.

Показатель в 74 914 перепродажи за месяц демонстрирует, что вторичный рынок остаётся активным в абсолютных цифрах. Однако украинцы всё более взвешенно подходят к выбору. Так, например, Volkswagen Passat остаётся главным автомобилем страны, ВАЗ по-прежнему удерживает четвёртую позицию как «бюджет выживания», однако его преимущество в виде низкой цены нивелируется непомерными расходами на топливо даже при использовании ГБО.

Риски топливного бума: эмоциональный отказ как новая угроза

В погоне за экономией «здесь и сейчас» многие игнорируют базовые правила рационального поведения на рынке. Часть покупателей, испугавшись цен на топливо, вовсе отказывается от покупки, даже когда бюджетное предложение на внутреннем рынке вполне могло бы удовлетворить их потребности.

С другой стороны, те, кто всё же решается на сделку, нередко торопятся и пренебрегают проверкой. С внутреннего рынка продают и битые автомобили со скрытой историей аварий, и машины с намотанным пробегом, и авто со скрытыми техническими проблемами.

Продавцы умеют скрывать реальное состояние автомобиля, а покупатели в спешке зачастую не успевают или не хотят тратить время на детальную проверку. В результате спустя несколько месяцев после покупки появляются проблемы. Порой сумма ремонта может достигать трети стоимости самого автомобиля.

Чего ожидать в ближайшие месяцы

Май и июнь 2026 года, по всей вероятности, покажут стабилизацию активности на внутреннем рынке. Покупатель оказался между двух полюсов: с одной стороны — внутренний рынок со средним чеком около $6 500, где большинство предложений неэкономичны в эксплуатации, с другой — свежий импорт, цены на который стартуют от $13–15 тыс.

Из-за этого финансового разрыва часть покупателей просто откладывает решение. Спрос на электромобили на вторичном рынке продолжит расти, поскольку ценовая реальность на АЗС никуда не исчезает. Старые авто с большими моторами постепенно превращаются в низколиквидные активы, и этот тренд в ближайшие месяцы лишь усилится.

Апрель 2026 года на рынке подержанных легковых автомобилей запомнится не рывком, а трезвым откатом после мартовского ажиотажа. Общее падение на 20,9% по сравнению с мартом демонстрирует новую реальность, где дорогой километр пробега старого авто стал главным тормозом украинского вторичного рынка. Ближайшие два месяца станут решающими для тех, кто планирует смену автомобиля и ищет оптимальный баланс между ценой, экономичностью и надёжностью.