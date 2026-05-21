Продажи новых автомобилей в Украине в апреле: Киевщина и Днепропетровщина стали лидерами

автомобили
Крупнейшие региональные рынки в апреле / Depositphotos

В апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Вместе эти регионы обеспечили 64% всех продаж новых легковых автомобилей в месяц.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Наибольший объем продаж был зафиксирован в столице, где в апреле приобрели 2212 новых автомобилей.

В пятерку крупнейших региональных рынков также вошли:

  • Киевская область - 580 автомобилей;
  • Днепропетровская область - 447 автомобилей;
  • Харьковская область - 351 автомобиль;
  • Львовская область - 335 автомобилей.

Самой популярной моделью в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях стал компактный кроссовер Renault Duster. В Киевской области самый большой спрос зафиксировали на Toyota RAV4, а в Харьковской области чаще всего покупали Hyundai Tucson.

Структура региональных продаж демонстрирует, что основная часть спроса на новые автомобили сосредотачивается в крупных экономических центрах страны, где традиционно более высокие доходы населения и более активный корпоративный сегмент.

В марте крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области,

Автор:
Татьяна Гойденко