Продажи новых автомобилей в Украине в апреле: Киевщина и Днепропетровщина стали лидерами
В апреле крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Харьковская и Львовская области. Вместе эти регионы обеспечили 64% всех продаж новых легковых автомобилей в месяц.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Наибольший объем продаж был зафиксирован в столице, где в апреле приобрели 2212 новых автомобилей.
В пятерку крупнейших региональных рынков также вошли:
- Киевская область - 580 автомобилей;
- Днепропетровская область - 447 автомобилей;
- Харьковская область - 351 автомобиль;
- Львовская область - 335 автомобилей.
Самой популярной моделью в Киеве, Днепропетровской и Львовской областях стал компактный кроссовер Renault Duster. В Киевской области самый большой спрос зафиксировали на Toyota RAV4, а в Харьковской области чаще всего покупали Hyundai Tucson.
Структура региональных продаж демонстрирует, что основная часть спроса на новые автомобили сосредотачивается в крупных экономических центрах страны, где традиционно более высокие доходы населения и более активный корпоративный сегмент.
В марте крупнейшими региональными рынками новых легковых авто в Украине были город Киев, Киевская, Днепропетровская, Львовская, и Одесская области,