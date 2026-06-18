Україна планує прискорити зростання ВВП до 6% на рік

Під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва при президентові керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив про необхідність формування довгострокового бачення розвитку української економіки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ОП.

За його словами, Україна поступово стає одним із ключових чинників майбутньої безпеки та конкурентоспроможності Європейського Союзу, тому державна політика має виходити за межі поточних викликів.

На засіданні представили проєкт стратегії "Економіка майбутнього", який уряд розробляє разом зі Світовим банком, компанією McKinsey, міжнародними експертами та українським бізнесом. Документ має визначити напрям розвитку країни на найближчі 10–15 років.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що стратегія передбачає підвищення темпів економічного зростання до щонайменше 6% на рік, збільшення продуктивності праці до 5%, а також зростання частки інвестицій у ВВП до 30%.

Окремо вона нагадала про рішення, ухвалені останніми місяцями для підтримки бізнесу та оборонної промисловості. Зокрема, скасовано ПДВ на постачання наземних роботизованих комплексів, розширено вимоги локалізації на оборонні закупівлі та врегульовано питання захисту прав інтелектуальної власності на оборонні розробки.

Під час засідання також погодили створення комітету з розвитку креативних індустрій, який охоплюватиме культуру, книговидання, IT, дизайн, рекламу, музичну індустрію, архітектуру та розробку відеоігор.

Представники бізнесу порушили питання податкових перевірок, боротьби з нелегальним імпортом, кредитування та страхування підприємств оборонно-промислового комплексу, а також роботи бізнесу на прифронтових територіях.

Буданов зазначив, що озвучені проблеми зафіксовані та залишатимуться в роботі Ради. За його словами, частину питань уже вдалося вирішити, а щодо інших триває пошук рішень.

Зауважимо, реальний ВВП України у першому кварталі 2026 року скоротився на 0,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Цей спад зупинив тенденцію поступового економічного зростання, яка тривала протягом усього 2025 року.