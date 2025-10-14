- Категорія
Продажі китайських автомобілів в Україні зросли на чверть: найпопулярніші моделі
З січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що із загальної кількості авто нових було 12 064 од. (+39%), а вживаних – 2620 од. (-8%) од.
За даними аналітиків, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 87%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- BYD Song Plus - 2014 од.
- Volkswagen ID.Unyx - 1599 од.
- Honda eNS1 - 992 од.
- Zeekr 7X - 726 од.
- BYD Sea Lion 07 - 618 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Zeekr 001 - 263 од.
- Zeekr 7X - 143 од.
- Polestar 2 - 138 од.
- BYD Song Plus - 135 од.
- Audi Q4 - 134 од.
Ринок авто
У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.
Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.
У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.