Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

+0,01

EUR

48,13

+0,03

Готівковий курс:

USD

41,65

41,51

EUR

48,65

48,45

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Продажі китайських автомобілів в Україні зросли на чверть: найпопулярніші моделі

BYD Song Plus
BYD Song Plus / Infocar

З січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 од. легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 27% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що із загальної кількості авто нових було 12 064 од. (+39%), а вживаних – 2620 од. (-8%) од.

За даними аналітиків, абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 87%.

 Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

  1. BYD Song Plus - 2014 од.
  2. Volkswagen ID.Unyx - 1599 од.
  3. Honda eNS1 - 992 од.
  4. Zeekr 7X - 726 од.
  5. BYD Sea Lion 07 - 618 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:

  1.  Zeekr 001 - 263 од.
  2. Zeekr 7X - 143 од.
  3. Polestar 2 - 138 од.
  4.  BYD Song Plus - 135 од.
  5. Audi Q4 - 134 од.

Ринок авто

У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.

У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.

Автор:
Світлана Манько