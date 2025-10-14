Запланована подія 2

Продажи китайских автомобилей в Украине выросли на четверть: самые популярные модели

BYD Song Plus
BYD Song Plus / Infocar

С января по сентябрь 2025 украинцы приобрели 14684 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из общего количества новых автомобилей было 12064 ед. (+39%), а подержанных – 2620 ед. (-8%) ед.

По данным аналитиков, абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 87%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. BYD Song Plus – 2014 ед.;
  2. Volkswagen ID.Unyx – 1599 ед.;
  3. Honda eNS1 – 992 ед.;
  4. Zeekr 7X – 726 ед.;
  5. BYD Sea Lion 07 – 618 ед.

Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:

  1. Zeekr 001 – 263 ед.;
  2. Zeekr 7X – 143 ед.;
  3. Polestar 2 – 138 ед.;
  4. BYD Song Plus – 135 ед.;
  5. Audi Q4 – 134 ед.

Рынок авто

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено свыше   6,8 тысяч новых авто.

Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.

В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx   — украинцы приобрели 432 таких авто.

Автор:
Светлана Манько