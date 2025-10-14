- Категория
Продажи китайских автомобилей в Украине выросли на четверть: самые популярные модели
С января по сентябрь 2025 украинцы приобрели 14684 ед. легковых автомобилей, ввозимых из Китая. Это на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что из общего количества новых автомобилей было 12064 ед. (+39%), а подержанных – 2620 ед. (-8%) ед.
По данным аналитиков, абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 87%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- BYD Song Plus – 2014 ед.;
- Volkswagen ID.Unyx – 1599 ед.;
- Honda eNS1 – 992 ед.;
- Zeekr 7X – 726 ед.;
- BYD Sea Lion 07 – 618 ед.
Самые популярные модели подержанных легковых автомобилей из Китая:
- Zeekr 001 – 263 ед.;
- Zeekr 7X – 143 ед.;
- Polestar 2 – 138 ед.;
- BYD Song Plus – 135 ед.;
- Audi Q4 – 134 ед.
Рынок авто
В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено свыше 6,8 тысяч новых авто.
Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.
В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.