Дизельные бестселлеры сентября: какие авто чаще всего выбирали украинцы

В сентябре украинцы приобрели 5,2 тыс. дизельных автомобилей / Укравтопром

В сентябре автопарк Украины пополнился 5,2 тысячами дизельных автомобилей. Это на 10% меньше, чем в августе 2024г.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества зарегистрированных дизельных авто:

  • 1,1 тыс. - новые легковушки (снижение на 29%);
  • 4,1 тыс. - подержанные, ввезенные из-за границы (на 3% меньше).

Топ-5 новых дизельных легковушек:

  1. Renault Duster - 312 ед.
  2. Toyota Land Cruiser Prado - 121 ед.
  3. Volkswagen Touareg - 99 ед.
  4. Skoda Kodiaq - 74 ед.
  5. Toyota Land Cruiser - 50 ед.

Топ-5 подержанных дизельных авто, импортируемых в Украину:

  1. Renault Megane - 313 ед.
  2. Nissan Qashqai - 310 ед.
  3. Skoda Octavia - 273 ед.
  4. Volkswagen Passat - 228 ед.
  5. Volkswagen Golf - 160 ед.

Также добавим, что в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.

Татьяна Гойденко