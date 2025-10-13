Дизельные бестселлеры сентября: какие авто чаще всего выбирали украинцы

В сентябре автопарк Украины пополнился 5,2 тысячами дизельных автомобилей. Это на 10% меньше, чем в августе 2024г.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего количества зарегистрированных дизельных авто:

1,1 тыс. - новые легковушки (снижение на 29%);

4,1 тыс. - подержанные, ввезенные из-за границы (на 3% меньше).

Топ-5 новых дизельных легковушек:

Renault Duster - 312 ед. Toyota Land Cruiser Prado - 121 ед. Volkswagen Touareg - 99 ед. Skoda Kodiaq - 74 ед. Toyota Land Cruiser - 50 ед.

Топ-5 подержанных дизельных авто, импортируемых в Украину:

Renault Megane - 313 ед. Nissan Qashqai - 310 ед. Skoda Octavia - 273 ед. Volkswagen Passat - 228 ед. Volkswagen Golf - 160 ед.

Также добавим, что в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.