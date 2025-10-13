- Категория
Дизельные бестселлеры сентября: какие авто чаще всего выбирали украинцы
В сентябре автопарк Украины пополнился 5,2 тысячами дизельных автомобилей. Это на 10% меньше, чем в августе 2024г.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Из общего количества зарегистрированных дизельных авто:
- 1,1 тыс. - новые легковушки (снижение на 29%);
- 4,1 тыс. - подержанные, ввезенные из-за границы (на 3% меньше).
Топ-5 новых дизельных легковушек:
- Renault Duster - 312 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado - 121 ед.
- Volkswagen Touareg - 99 ед.
- Skoda Kodiaq - 74 ед.
- Toyota Land Cruiser - 50 ед.
Топ-5 подержанных дизельных авто, импортируемых в Украину:
- Renault Megane - 313 ед.
- Nissan Qashqai - 310 ед.
- Skoda Octavia - 273 ед.
- Volkswagen Passat - 228 ед.
- Volkswagen Golf - 160 ед.
Также добавим, что в сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.