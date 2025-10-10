Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,49

41,40

EUR

48,55

48,35

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які бензинові автомобілі обирають українці: найпопулярніші моделі

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson / Infocar

У вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості нових авто було понад 2,1 тис. од. (+2%) та 10,5 од. вживаних (+34%).

 Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами:

  1. Hyundai Tucson - 203 од.;
  2. Mazda CX5 - 164 од.;
  3. KIA Sportage - 118 од.;
  4.  Skoda Kodiaq - 108 од.; 
  5. Skoda Octavia - 100 од.

 Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

  1. Volkswagen Golf - 701 од.; 
  2. Volkswagen Tiguan - 592 од.;
  3. Audi Q5 - 560 од.;
  4. Nissan Rogue - 487 од.;
  5. Audi A4 - 332 од.

Ринок авто

У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.

У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.

Автор:
Світлана Манько