Які бензинові автомобілі обирають українці: найпопулярніші моделі
У вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що з цієї кількості нових авто було понад 2,1 тис. од. (+2%) та 10,5 од. вживаних (+34%).
Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами:
- Hyundai Tucson - 203 од.;
- Mazda CX5 - 164 од.;
- KIA Sportage - 118 од.;
- Skoda Kodiaq - 108 од.;
- Skoda Octavia - 100 од.
Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:
- Volkswagen Golf - 701 од.;
- Volkswagen Tiguan - 592 од.;
- Audi Q5 - 560 од.;
- Nissan Rogue - 487 од.;
- Audi A4 - 332 од.
Ринок авто
У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.
Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.
У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.