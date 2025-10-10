Які бензинові автомобілі обирають українці: найпопулярніші моделі

У вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що з цієї кількості нових авто було понад 2,1 тис. од. (+2%) та 10,5 од. вживаних (+34%).

Топ-5 моделей нових легковиків з бензиновими двигунами:

Hyundai Tucson - 203 од.; Mazda CX5 - 164 од.; KIA Sportage - 118 од.; Skoda Kodiaq - 108 од.; Skoda Octavia - 100 од.

Топ-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

Volkswagen Golf - 701 од.; Volkswagen Tiguan - 592 од.; Audi Q5 - 560 од.; Nissan Rogue - 487 од.; Audi A4 - 332 од.

Ринок авто

У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.

У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.