В Україні на третину зросли продажі гібридних легкових авто: найпопулярніші моделі

У вересні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 30% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 52% проти 60% у вересні минулого року.

Найпопулярніші моделі

За даними аналітиків, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (280 од.)

Другий результат у Toyota Yaris Cross (84 од.)

Третій за популярністю - Toyota Camry (77 од.)

Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (78 од.)

Також у лідерській трійці: Ford Escape (73 од.) та Ford Fusion US (73 од.).

Нагадаємо, у серпні 2025 року автопарк України поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV та PHEV). Це на 7% більше, ніж у липні.

Ринок авто

У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.

У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.