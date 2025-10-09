- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
В Україні на третину зросли продажі гібридних легкових авто: найпопулярніші моделі
У вересні автопарк України поповнили понад 2,6 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Це на 30% більше, ніж торік.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що частка нових авто в цій кількості становила 52% проти 60% у вересні минулого року.
Найпопулярніші моделі
За даними аналітиків, у сегменті нових легкових авто лідером ринку гібридів залишається Toyota RAV-4 (280 од.)
Другий результат у Toyota Yaris Cross (84 од.)
Третій за популярністю - Toyota Camry (77 од.)
Серед імпортованих гібридів з пробігом першість у Toyota Prius (78 од.)
Також у лідерській трійці: Ford Escape (73 од.) та Ford Fusion US (73 од.).
Нагадаємо, у серпні 2025 року автопарк України поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV та PHEV). Це на 7% більше, ніж у липні.
Ринок авто
У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.
Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.
У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.