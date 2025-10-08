Бензин здає позиції: які мотори обирали українці у вересні

На українському авторинку триває помітна трансформація: бензинові авто поступово втрачають лідерство, а електромобілі впевнено закріплюються у всіх сегментах. Вересень 2025 року став знаковим — саме цього місяця машини на електричній тязі вперше очолили продажі нових легкових автомобілів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

Розподіл типів пального на ринку демонструє різну динаміку залежно від сегменту, але загальна тенденція одна — перехід до електрифікації.

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку ситуація залишається відносно стабільною. Бензин утримує першість із часткою 43%, дизель посідає друге місце з показником 28,5%, продемонструвавши незначне зниження.

Газобалонне обладнання продовжує повільно набирати популярність і займає 21,2% ринку. Водночас частка електромобілів зросла до 4,9%, що свідчить про поступове насичення вживаними машинами на електротязі.

Імпорт вживаних авто

Сегмент імпорту вживаних авто став головним рушієм змін. Частка бензинових машин знизилася до 44,1%, тоді як електромобілі продемонстрували різке зростання — до 28,5%, що є історичним максимумом.

Попит на такі авто стимулюється наближенням дати повернення ПДВ на розмитнення, запланованого на 1 січня 2026 року. Дизельні автомобілі стабілізувалися на рівні 19,1%, а гібриди дещо втратили позиції, поступившись повноцінним електрокарам.

Сегмент нових легковиків

Найяскравіші зміни відбулися у сегменті нових легковиків. Уперше в історії електромобілі стали лідерами, зайнявши 33,9% ринку. Їхня частка зросла майже на шість відсоткових пунктів лише за місяць.

Бензинові авто тепер посідають друге місце з результатом 31,3%, гібриди — 20,2%, а дизель скоротився до 14,3%.

Експерти пов’язують таку динаміку з агресивною експансією китайських виробників, які активно просувають свої моделі в Україні, а також із прагненням покупців встигнути скористатися пільговими умовами розмитнення.

Проте фахівці застерігають, що це зростання має тимчасовий характер. З початком 2026 року, після повернення ПДВ, ціни на електрокари можуть зрости щонайменше на 20%, що неминуче вплине на динаміку попиту.

Зауважимо, у вересні український автопарк поповнили майже 9,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 114% більше, ніж у вересні минулого року.