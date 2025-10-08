Продажі електромобілів в Україні зростають шаленими темпами: найпопулярніші моделі

У вересні український автопарк поповнили майже 9,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 114% більше, ніж у вересні минулого року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що основну кількість реалізованих за місяць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення становили легкові авто – 8967 од., з яких 2261 од. були новими (+160%), а 6706 авто – уживаними (+104%).

Серед 223 комерційних електромобілів новими були 46 авто (у вересні 2024 року з 132 од. новими були 13 авто).

Також у вересні на українські дороги вийшли два нових електробуси.

Топ-5 нових електромобілів вересня

Volkswagen ID.UNYX – 432; BYD Song Plus – 276 од.; BYD Leopard 3 – 150 од.; Honda eNS1 – 143 од.; Zeekr 7X – 128 од.

Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом

Tesla Model Y - 929 од.; Tesla Model 3 - 738 од.; Nissan Leaf - 651 од.; KIA Niro - 431 од.; Renault Zoe - 311 од.

Електромобільний бум

Ринок електромобілів в Україні продовжує оновлювати рекорди.

Станом на кінець вересня 2025 року в Україні налічується 193,5 тисячі електромобілів, без урахування промислових машин і тролейбусів. Переважна більшість — легкові авто, також зареєстровано 3,9 тис. електровантажівок і 8 електробусів.

Попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.