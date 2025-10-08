- Категорія
Продажі електромобілів в Україні зростають шаленими темпами: найпопулярніші моделі
У вересні український автопарк поповнили майже 9,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 114% більше, ніж у вересні минулого року.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Зазначається, що основну кількість реалізованих за місяць автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення становили легкові авто – 8967 од., з яких 2261 од. були новими (+160%), а 6706 авто – уживаними (+104%).
Серед 223 комерційних електромобілів новими були 46 авто (у вересні 2024 року з 132 од. новими були 13 авто).
Також у вересні на українські дороги вийшли два нових електробуси.
Топ-5 нових електромобілів вересня
- Volkswagen ID.UNYX – 432;
- BYD Song Plus – 276 од.;
- BYD Leopard 3 – 150 од.;
- Honda eNS1 – 143 од.;
- Zeekr 7X – 128 од.
Топ-5 імпортованих електромобілів з пробігом
- Tesla Model Y - 929 од.;
- Tesla Model 3 - 738 од.;
- Nissan Leaf - 651 од.;
- KIA Niro - 431 од.;
- Renault Zoe - 311 од.
Електромобільний бум
Ринок електромобілів в Україні продовжує оновлювати рекорди.
Станом на кінець вересня 2025 року в Україні налічується 193,5 тисячі електромобілів, без урахування промислових машин і тролейбусів. Переважна більшість — легкові авто, також зареєстровано 3,9 тис. електровантажівок і 8 електробусів.
Попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.