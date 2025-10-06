Запланована подія 2

В Україні вперше електромобілі випередили бензинові авто за кількістю продажів

У вересні автомобілі з традиційними двигунами охопили близько 47% ринку нових легковиків, а третину вересневих продажів забезпечили електромобілі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Зазначається, що в минулому році автомобілі з традиційними двигунами займали майже 63% продажів. Отже їх загальна ринкова частка скоротилася на 16 відсоткових пунктів.

Аналітики зауважують, що вперше найпопулярнішими в Україні стали повністю електричні моделі, їм належить третина вересневих продажів нових авто, торік було 15,3%.

На другому місці авто з бензиновими двигунами, частка яких зменшилась з 36,8% до 31,2%.

Натомість гібриди охопили 20,3% ринку, проти 21,5% у вересні 2024 року.

Частка дизельних авто за рік зменшилась з 26% до 15,3%.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше 1% продажів нових авто.

Найпопулярніші моделі

За даними "Укравтопрому", лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Електро – Volkswagen ID.Unyx;
  •  Бензинові авто – Hyundai Tucson;
  • Гібридні –Toyota RAV-4;
  • Дизельні – Renault  Duster;
  • Авто з ГБО – Hyundai Tucson.

Ринок авто

У вересні 2025 року український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.

Це на 20% більше, ніж у вересні 2024 року, та на 1% більше, ніж у серпні 2025-го.

У вересні 2025 року найбільш популярним новим легковиком в Україні вперше став електрокросовер Volkswagen ID.Unyx — українці придбали 432 таких авто.

Автор:
Світлана Манько