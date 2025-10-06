Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,23

--0,05

EUR

48,38

--0,12

Наличный курс:

USD

41,31

41,22

EUR

48,85

48,70

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине электромобили впервые опередили бензиновые авто по количеству продаж

Моторные предпочтения
Моторные предпочтения сентября. Фото: Укравтопром

В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили около 47% рынка новых легковых автомобилей, а треть сентябрьских продаж обеспечили электромобили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что в прошлом году автомобили с традиционными двигателями занимали около 63% продаж. Таким образом, их общая рыночная доля сократилась на 16 процентных пунктов.

Аналитики отмечают, что впервые наиболее популярными в Украине стали полностью электрические модели, им принадлежит треть сентябрьских продаж новых авто, в прошлом году было 15,3%.

На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых снизилась с 36,8% до 31,2%.

В то же время гибриды охватили 20,3% рынка, против 21,5% в сентябре 2024 года.

Доля дизельных автомобилей за год уменьшилась с 26% до 15,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:

  • Электро – Volkswagen ID.Unyx;
  • Бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;
  • Гибридные – Toyota RAV-4;
  • Дизельные – Renault Duster;
  • Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Рынок авто

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.

Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.

В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.

Автор:
Светлана Манько