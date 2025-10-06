В Украине электромобили впервые опередили бензиновые авто по количеству продаж

В сентябре автомобили с традиционными двигателями охватили около 47% рынка новых легковых автомобилей, а треть сентябрьских продаж обеспечили электромобили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что в прошлом году автомобили с традиционными двигателями занимали около 63% продаж. Таким образом, их общая рыночная доля сократилась на 16 процентных пунктов.

Аналитики отмечают, что впервые наиболее популярными в Украине стали полностью электрические модели, им принадлежит треть сентябрьских продаж новых авто, в прошлом году было 15,3%.

На втором месте авто с бензиновыми двигателями, доля которых снизилась с 36,8% до 31,2%.

В то же время гибриды охватили 20,3% рынка, против 21,5% в сентябре 2024 года.

Доля дизельных автомобилей за год уменьшилась с 26% до 15,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.

Самые популярные модели

По данным "Укравтопрома", лидерские позиции по сегментам заняли:

Электро – Volkswagen ID.Unyx;

Бензиновые автомобили – Hyundai Tucson;

Гибридные – Toyota RAV-4;

Дизельные – Renault Duster;

Автомобили с ГБО – Hyundai Tucson.

Рынок авто

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.

Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.

В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.