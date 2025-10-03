В сентябре импорт автомобилей в Украину вырос на 40%

В сентябре 2025 года украинцы подали на первую регистрацию 22,7 тысячи подержанных легковых автомобилей, привезенных из-за границы. Это на 1,9% меньше, чем в августе, но на 40,2% больше, чем в сентябре 2024 года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка .

С начала года объемы импорта постепенно росли: от 14,5 тыс. автомобилей в январе до 22,5 тыс. в мае. В июне темпы несколько снизились, после чего рынок вышел на стабильный уровень в пределах 22 тыс. машин в месяц.

Лидеры марок: Volkswagen, Audi и Tesla

Лидером с большим отрывом остается Volkswagen – бренд удерживает первенство благодаря широкому выбору моделей, доступности запчастей и выгодным ценам на европейских аукционах.

На втором месте — Audi, а третье место закрепила за собой Tesla, которая пока сохраняет высокий спрос, несмотря на ожидаемые изменения с налогообложением электромобилей.

В десятку самых популярных марок также вошли: Nissan, Renault, BMW, Ford, Hyundai, Skoda и KIA.

В зачете моделей горячая конкуренция шла между Volkswagen Golf и Tesla Model Y. Победу с небольшим отрывом одержал Golf, которому помогла электрическая версия e-Golf.

Также среди фаворитов – Tesla Model 3, Volkswagen Tiguan, Nissan Leaf, на этот раз опередивший Skoda Octavia, а также Audi Q5, KIA Niro, Volkswagen Passat и Nissan Rogue.

Средний возраст подержанных автомобилей, завезенных в сентябре, уменьшился с 8,5 до 8,4 лет. В премиум-сегменте украинский автопарк пополнили: 1 Lamborghini, 2 Rolls-Royce, 2 Bentley, 2 Ferrari и 6 Maserati.

В сентябре украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено более 6,8 тысяч новых авто.