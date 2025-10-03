У вересні імпорт авто в Україну зріс на 40%

У вересні 2025 року українці подали на першу реєстрацію 22,7 тисячі вживаних легкових авто, привезених з-за кордону. Це на 1,9% менше, ніж у серпні, однак на 40,2% більше, ніж у вересні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Інститут досліджень авторинку.

З початку року обсяги імпорту поступово зростали: від 14,5 тис. авто у січні до 22,5 тис. у травні. У червні темпи дещо знизилися, після чого ринок вийшов на стабільний рівень у межах 22 тис. машин щомісяця.

Лідери марок: Volkswagen, Audi та Tesla

Лідером із великим відривом залишається Volkswagen — бренд утримує першість завдяки широкому вибору моделей, доступності запчастин та вигідним цінам на європейських аукціонах.

На другому місці — Audi, а третє місце закріпила за собою Tesla, яка поки що зберігає високий попит попри очікувані зміни з оподаткуванням електромобілів.

До десятки найпопулярніших марок також увійшли: Nissan, Renault, BMW, Ford, Hyundai, Skoda та KIA.

У заліку моделей найгарячіша конкуренція точилася між Volkswagen Golf та Tesla Model Y. Перемогу з невеликим відривом здобув Golf, якому допомогла електрична версія e-Golf.

Також серед фаворитів — Tesla Model 3, Volkswagen Tiguan, Nissan Leaf, який цього разу випередив Skoda Octavia, а також Audi Q5, KIA Niro, Volkswagen Passat та Nissan Rogue.

Середній вік уживаних авто, завезених у вересні, зменшився з 8,5 до 8,4 року. У преміум-сегменті український автопарк поповнили: 1 Lamborghini, 2 Rolls-Royce, 2 Bentley, 2 Ferrari та 6 Maserati.

Додамо, у вересні український ринок нових легкових автомобілів продемонстрував рекорд за останні 12 місяців. Протягом місяця було придбано понад 6,8 тисячі нових авто.