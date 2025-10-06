Електромобільний бум: у вересні українці зареєстрували понад 12 тисяч авто

Ринок електромобілів в Україні продовжує оновлювати рекорди. У вересні 2025 року зареєстровано 12,1 тисячі електрокарів — це на 5,9% більше, ніж у серпні, і майже на 90% більше, ніж торік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Продажі електромобілів в Україні зросли

У вересні 2025 року в Україні зареєстрували 12 113 електромобілів — це новий історичний рекорд для ринку. Зростання попиту пояснюється одразу кількома чинниками:

подорожчанням пального;

підвищенням інтересу до електротранспорту завдяки покращенню його характеристик і зниженню цін;

наближенням дати повернення ПДВ на розмитнення електрокарів — 1 січня 2026 року.

Саме останній фактор, за оцінками аналітиків Інституту досліджень авторинку, зараз найбільше стимулює українців купувати електромобілі, адже вже через кілька місяців їхня вартість може зрости майже на третину.

Експерти прогнозують, що до кінця року попит залишатиметься високим. Після запровадження ПДВ очікується короткочасне зниження активності, яке згодом зміниться стабілізацією та новим етапом зростання.

Прогнози фахівців ІДА за серпень підтвердилися: лише за дев’ять місяців 2025 року в Україну прибуло 55,4 тисячі електромобілів — більше, ніж за весь 2024-й (52,1 тисячі). За підрахунками аналітиків, до кінця року кількість перших реєстрацій може сягнути близько 82 тисяч авто: з них приблизно 20 тисяч — вживані, ще 7 тисяч — нові.

У вересні основу українського ринку електромобілів традиційно склали вживані авто з імпорту — 53,4% від загальної кількості, або 6473 машин.

На внутрішні перепродажі припало 29,3% (3552 авто), а частка нових електрокарів сягнула 17,2% — 2088 реєстрацій, що стало новим рекордом для цього сегмента: вперше зафіксовано понад дві тисячі нових електромобілів за місяць.

Динаміка показників у порівнянні з попередніми періодами така:

внутрішні перепродажі — −0,4% до серпня, +44,4% рік до року;

імпорт вживаних авто — +9,3% M-M, +107,7% Y-Y;

імпорт нових електрокарів — +7,2% M-M, +153,1% Y-Y.

Парк електромобілів в Україні

Станом на кінець вересня 2025 року в Україні налічується 193,5 тисячі електромобілів, без урахування промислових машин і тролейбусів. Переважна більшість — легкові авто, також зареєстровано 3,9 тис. електровантажівок і 8 електробусів.

Лідером українського електропарку стала Tesla із часткою 20%, на другому місці — Nissan (18,5%), далі Volkswagen (12,5%). Середній вік електромобілів — 5,8 року, що робить цей сегмент наймолодшим на авторинку України.

Зауважимо, попит на електромобілі в Україні зростає щороку. Зростання цін на паливо, розвиток зарядної інфраструктури та екологічна свідомість спонукають все більше водіїв обирати саме електромобіль. У 2025 році український ринок електрокарів демонструє цікаві тренди: домінують перевірені бренди, але з'являються і нові моделі з привабливими характеристиками. Які саме авто обирають українці та чому – читайте у матеріалі Delo.ua.