Электромобильный бум: в сентябре украинцы зарегистрировали более 12 тысяч авто

Рынок электромобилей в Украине продолжает обновлять рекорды. В сентябре 2025 года зарегистрировано 12,1 тысяч электрокаров — это на 5,9% больше, чем в августе, и почти на 90% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой насообщение Института исследования авторынка.

Продажи электромобилей в Украине выросли

В сентябре 2025 года в Украине зарегистрировали 12 113 электромобилей – это новый исторический рекорд для рынка. Рост спроса объясняется сразу несколькими факторами:

удорожанием горючего;

повышением интереса к электротранспорту благодаря улучшению его характеристик и снижению цен;

приближением даты возврата НДС на растаможку электрокаров - 1 января 2026 года.

Именно последний фактор, по оценкам аналитиков Института исследований авторынка, сейчас больше всего стимулирует украинцев покупать электромобили, ведь уже через несколько месяцев их стоимость может вырасти почти на треть.

Эксперты прогнозируют, что до конца года спрос будет оставаться высоким. После введения НДС ожидается кратковременное понижение активности, которое впоследствии сменится стабилизацией и новым этапом роста.

Прогнозы специалистов ИГА за август подтвердились: только за девять месяцев 2025 года в Украину прибыло 55,4 тысяч электромобилей — больше, чем за весь 2024 (52,1 тысяч). По подсчетам аналитиков, до конца года количество первых регистраций может составить около 82 тысяч авто: из них примерно 20 тысяч — подержаны, еще 7 тысяч — новые.

В сентябре основу украинского рынка электромобилей традиционно составили подержанные автомобили по импорту — 53,4% от общего количества, или 6473 машин.

На внутренние перепродажи пришлось 29,3% (3552 авто), а доля новых электрокаров достигла 17,2% — 2088 регистраций, что стало новым рекордом для этого сегмента: впервые зафиксировано более двух тысяч новых электромобилей в месяц.

Динамика показателей по сравнению с предыдущими периодами такова:

внутренние перепродажи – −0,4% к августу, +44,4% год к году;

импорт подержанных авто - +9,3% MM, +107,7% YY;

импорт новых электрокаров - +7,2% MM, +153,1% YY.

Парк электромобилей в Украине

По состоянию на конец сентября 2025 года в Украине насчитывается 193,5 тысяч электромобилей, без учета промышленных машин и троллейбусов. Подавляющее большинство – легковые авто, также зарегистрировано 3,9 тыс. электрогрузовиков и 8 электробусов.

Лидером украинского электропарка стала Tesla с долей 20%, на втором месте – Nissan (18,5%), далее Volkswagen (12,5%). Средний возраст электромобилей – 5,8 года, что делает этот сегмент самым молодым на авторынке Украины.

Заметим, что спрос на электромобили в Украине растет ежегодно. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие авто выбирают украинцы и почему – читайте в материале Delo.ua.