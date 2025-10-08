Запланована подія 2

Продажи электромобилей в Украине растут безумными темпами: самые популярные модели

В сентябре украинский автопарк пополнили около 9,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 114% больше, чем в сентябре прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что основное количество реализуемых за месяц автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания составляли легковые авто – 8967 ед., из которых 2261 ед. были новыми (+160%), а 6706 авто – подержанными (+104%).

Среди 223 коммерческих электромобилей новыми были 46 авто (в сентябре 2024 года из 132 ед. новыми были 13 авто).

Также в сентябре на украинские дороги вышли два новых электробуса.

Топ-5 новых электромобилей сентября

  1. Volkswagen ID.UNYX – 432;
  2. BYD Song Plus – 276 ед.;
  3. BYD Leopard 3 – 150 ед.;
  4. Honda eNS1 – 143 ед.;
  5. Zeekr 7X – 128 ед.

Топ-5 импортированных электромобилей с пробегом

  1. Tesla Model Y – 929 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 738 ед.;
  3. Nissan Leaf – 651 ед.;
  4. KIA Niro – 431 ед.;
  5. Renault Zoe – 311 ед.

Электромобильный бум

Рынок электромобилей в Украине продолжает обновлять рекорды.

По состоянию на конец сентября 2025 года в Украине насчитывается 193,5 тысяч электромобилей, без учета промышленных машин и троллейбусов. Подавляющее большинство – легковые авто, также зарегистрировано 3,9 тыс. электрогрузовиков и 8 электробусов.

Спрос на электромобили в Украине растет каждый год. Рост цен на топливо, развитие зарядной инфраструктуры и экологическое сознание побуждают все больше водителей выбирать именно электромобиль. В 2025 году украинский рынок электрокаров показывает интересные тренды: доминируют проверенные бренды, но появляются и новые модели с привлекательными характеристиками. Какие именно авто выбирают украинцы и почему читайте в материале Delo.ua.

Светлана Манько