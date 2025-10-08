Бензин сдает позиции: какие моторы выбирали украинцы в сентябре

На украинском авторынке идет заметная трансформация: бензиновые авто постепенно теряют лидерство, а электромобили уверенно закрепляются во всех сегментах. Сентябрь 2025 стал знаковым — именно в этом месяце машины на электрической тяге впервые возглавили продажи новых легковых автомобилей.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Институт исследований авторынка.

Распределение типов горючего на рынке демонстрирует разную динамику в зависимости от сегмента, но общая тенденция одна — переход к электрификации.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке ситуация остается относительно стабильной. Бензин удерживает первенство с долей 43%, дизель занимает второе место с показателем 28,5%, продемонстрировав незначительное понижение.

Газобаллонное оборудование продолжает медленно набирать популярность и занимает 21,2% рынка. В то же время доля электромобилей выросла до 4,9%, что свидетельствует о постепенном насыщении подержанными машинами на электротяге.

Импорт б/у авто

Сегмент импорта подержанных авто стал главным двигателем изменений. Доля бензиновых машин снизилась до 44,1%, в то время как электромобили продемонстрировали резкий рост — до 28,5%, что является историческим максимумом.

Спрос на такие авто стимулируется приближением даты возврата НДС на растаможку, запланированную на 1 января 2026 года. Дизельные автомобили стабилизировались на уровне 19,1%, а гибриды несколько потеряли позиции, уступив полноценным электрокарам.

Сегмент новых легковушек

Самые яркие изменения произошли в сегменте новых легковушек. В первый раз в истории электромобили стали фаворитами, заняв 33,9% рынка. Их доля выросла почти на шесть процентных пунктов всего за месяц.

Бензиновые авто теперь занимают второе место с результатом 31,3%, гибриды – 20,2%, а дизель сократился до 14,3%.

Эксперты связывают такую динамику с агрессивной экспансией китайских производителей, активно продвигающих свои модели в Украине, а также со стремлением покупателей успеть воспользоваться льготными условиями растаможки.

Однако специалисты предостерегают, что этот рост носит временный характер. С началом 2026 года, после возврата НДС, цены на электрокары могут вырасти по меньшей мере на 20%, что неизбежно отразится на динамике спроса.

Отметим, что в сентябре украинский автопарк пополнили почти 9,2 тыс. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 114% больше, чем в сентябре прошлого года.