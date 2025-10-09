- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине на треть выросли продажи гибридных легковых автомобилей: самые популярные модели
В сентябре автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 30% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что доля новых автомобилей в этом количестве составила 52% против 60% в сентябре прошлого года.
Самые популярные модели
По данным аналитиков, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (280 ед.)
Второй результат у Toyota Yaris Cross (84 ед.)
Третий по популярности – Toyota Camry (77 ед.)
Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (78 ед.)
Также в лидерской тройке: Ford Escape (73 ед.) и Ford Fusion US (73 ед.).
Напомним, в августе 2025 года автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в июле.
Рынок авто
В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено свыше 6,8 тысяч новых авто.
Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.
В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.