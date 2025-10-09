В Украине на треть выросли продажи гибридных легковых автомобилей: самые популярные модели

В сентябре автопарк Украины пополнили более 2,6 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 30% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что доля новых автомобилей в этом количестве составила 52% против 60% в сентябре прошлого года.

Самые популярные модели

По данным аналитиков, в сегменте новых легковых авто лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (280 ед.)

Второй результат у Toyota Yaris Cross (84 ед.)

Третий по популярности – Toyota Camry (77 ед.)

Среди импортированных гибридов с пробегом первенство у Toyota Prius (78 ед.)

Также в лидерской тройке: Ford Escape (73 ед.) и Ford Fusion US (73 ед.).

Напомним, в августе 2025 года автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в июле.

Рынок авто

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено свыше 6,8 тысяч новых авто.

Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.

В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.