Самые популярные гибриды августа: какие модели выбирали украинцы

Автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридов / Depositphotos

В августе 2025 года автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в июле.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Доля новых гибридных авто выросла и достигла 56% от общего объема – на 4 п.п. больше, чем месяц назад.

В сегменте новых легковых автомобилей главным бестселлером остается Toyota RAV4 Hybrid – в августе украинцы приобрели 291 такой кроссовер.

На второй позиции – Toyota Yaris Cross с результатом 146 авто. Третью строчку занял Renault Duster Hybrid (116 ед.).

Среди импортируемых подержанных гибридов первое место получил Ford Fusion US Hybrid (70 ед.).

В тройку лидеров также вошли Ford Escape Hybrid - 69 ед и Toyota Prius - 66 ед.

Добавим, что на внутреннем рынке Украины лидирует гибрид Toyota RAV4 – 949 продаж за шесть месяцев.

Автор:
Татьяна Гойденко