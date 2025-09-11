- Категория
Самые популярные гибриды августа: какие модели выбирали украинцы
В августе 2025 года автопарк Украины пополнили более 2,8 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 7% больше, чем в июле.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".
Доля новых гибридных авто выросла и достигла 56% от общего объема – на 4 п.п. больше, чем месяц назад.
В сегменте новых легковых автомобилей главным бестселлером остается Toyota RAV4 Hybrid – в августе украинцы приобрели 291 такой кроссовер.
На второй позиции – Toyota Yaris Cross с результатом 146 авто. Третью строчку занял Renault Duster Hybrid (116 ед.).
Среди импортируемых подержанных гибридов первое место получил Ford Fusion US Hybrid (70 ед.).
В тройку лидеров также вошли Ford Escape Hybrid - 69 ед и Toyota Prius - 66 ед.
Добавим, что на внутреннем рынке Украины лидирует гибрид Toyota RAV4 – 949 продаж за шесть месяцев.