Лучшие б/у гибридные автомобили: какие модели попали в топ-10 и цены на них

Сейчас есть много подержанных автомобилей по разумным ценам. Британские эксперты определили лучшие гибридные авто с пробегом не старше восьми лет и ценой от 10 760 до 41 688 долларов. Первую строчку рейтинга возглавил автомобиль немецкого автостроительного концерна BMW, а последнюю – шведского автопроизводителя Volvo.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на

Специалисты выбрали десятку лучших гибридов. По их мнению, BMW 330e M Sport 2021 выпуска станет удачным выбором. Это плагин-гибридная версия BMW 3 серии, сочетающая в себе бензиновый двигатель и электромотор. M Sport указывает на наличие спортивного пакета, включающего улучшенные аэродинамические элементы, спортивную подвеску и другие спортивные акценты . Его силы и стороны — легкое рулевое управление, отличный контроль кузова, понятна информационно развлекательная система. Однако интерьер не так хорошо оформлен, как у Audi A4.

Итак, топ-10 выглядит следующим образом:

BMW 330e M Sport (выпуск – 2021 год, пробег – 69201 км, цена – $20168);

M Sport (выпуск – 2021 год, пробег – 69201 км, цена – $20168); Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid SE (выпуск – 2022 год, пробег – 45061 км, цена – $19502);

1.5 i-MMD Hybrid SE (выпуск – 2022 год, пробег – 45061 км, цена – $19502); Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Icon tech SE (выпуск – 2021 год, пробег – 74029 км, цена – $17478);

1.8 Hybrid Icon tech SE (выпуск – 2021 год, пробег – 74029 км, цена – $17478); Honda Civic 2.0h i-MMD Elegance SE (выпуск – 2022 год, пробег – 48280 км, цена – $29583);

2.0h i-MMD Elegance SE (выпуск – 2022 год, пробег – 48280 км, цена – $29583); Kia Sportage 1.6 T-GDi 2 SE (выпуск – 2022 год, пробег – 37014 км, цена – $25618);

1.6 T-GDi 2 SE (выпуск – 2022 год, пробег – 37014 км, цена – $25618); BMW 530e M Sport (выпуск – 2020 год, пробег – 72420 км, цена – $25541);

M Sport (выпуск – 2020 год, пробег – 72420 км, цена – $25541); BMW X5 xDrive45e M Sport (выпуск – 2020 год, пробег – 96560 км, цена – $41688);

xDrive45e M Sport (выпуск – 2020 год, пробег – 96560 км, цена – $41688); Hyundai Ioniq PHEV Premium SE (выпуск – 2019 год, пробег – 109435 км, цена – $10760);

PHEV Premium SE (выпуск – 2019 год, пробег – 109435 км, цена – $10760); Volkswagen Passat 1.4 TSI GTE Advance (выпуск – 2021 год, пробег – 120700 км, цена – $20107);

1.4 TSI GTE Advance (выпуск – 2021 год, пробег – 120700 км, цена – $20107); Volvo XC90 T8 Momentum (выпуск – 2017 год, пробег – 96560 км, цена – $32004).

Ранее эксперты выбрали 10 внедорожников разных размеров, которые стоят до 13 тысяч долларов США. Внедорожник испанского автопроизводителя Seat Ateca 2018 года выпуска занял первую строчку.