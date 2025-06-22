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Кращі вживані гібридні автомобілі: які моделі потрапили у топ-10 та ціни на них

автомобіль BMW, дорога, трава
Автомобіль BMW 330e M Sport 2021 року випуску. / Вікіпедія

Зараз є багато вживаних автомобілів за розумними цінами. Британські експерти визначили кращі гібридні авто з пробігом не старше восьми років і ціною від 10760 до 41688 доларів. Першу сходинку рейтингу очолив автомобіль німецького автобудівного концерну BMW, а останню — шведськиго автовиробника Volvo.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на

Фахівці обрали десятку найкращих гібридів. На їх думку, BMW 330e M Sport 2021 року випуску стане вдалим вибором. Це плагін-гібридна версія BMW 3 серії, яка поєднує в собі бензиновий двигун та електромотор. M Sport вказує на наявність спортивного пакету, що включає в себе покращені аеродинамічні елементи, спортивну підвіску та інші спортивні акценти. Його сильні сторони   легке рульове керування, чудовий контроль кузова, зрозуміла інформаційно-розважальна система. Однак інтер'єр не так добре оформлений, як у Audi A4.

Отже, топ-10 виглядає наступним чином:

  • BMW 330e M Sport (випуск — 2021 рік, пробіг — 69201 км, ціна — $20168); 
  • Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid SE (випуск — 2022 рік, пробіг — 45061 км, ціна — $19502);  
  • Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid Icon tech SE (випуск — 2021 рік, пробіг — 74029 км, ціна — $ 17478); 
  • Honda Civic 2.0 h i-MMD Elegance SE (випуск — 2022 рік, пробіг — 48280 км, ціна — $29583); 
  • Kia Sportage 1.6 T-GDi 2 SE (випуск — 2022 рік, пробіг — 37014 км, ціна — $25618); 
  • BMW 530e M Sport (випуск — 2020 рік, пробіг — 72420 км, ціна — $25541); 
  • BMW X5 xDrive45e M Sport (випуск — 2020 рік, пробіг — 96560 км, ціна — $41688); 
  • Hyundai Ioniq PHEV Premium SE (випуск — 2019 рік, пробіг — 109435 км, ціна — $10760); 
  • Volkswagen Passat 1.4 TSI GTE Advance (випуск — 2021 рік, пробіг — 120700 км, ціна — $20107); 
  • Volvo XC90 T8 Momentum (випуск — 2017 рік, пробіг — 96560 км, ціна — $32004).

Раніше експерти вибрали 10 позашляховиків різних розмірів, які коштують до 13 тисяч доларів США. Позашляховик іспанського автовиробника Seat Ateca 2018 року випуску зайняв першу сходинку.

Автор:
Тетяна Ковальчук