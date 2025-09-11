Найпопулярніші гібриди серпня: які моделі обирали українці

У серпні 2025 року автопарк України поповнили понад 2,8 тис. гібридних легкових авто (HEV та PHEV). Це на 7% більше, ніж у липні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Частка нових гібридних авто зросла і сягнула 56% від загального обсягу — на 4 в.п. більше, ніж місяць тому.

У сегменті нових легкових автомобілів головним бестселером залишається Toyota RAV4 Hybrid — у серпні українці придбали 291 такий кросовер.

На другій позиції — Toyota Yaris Cross із результатом 146 авто. Третю сходинку посів Renault Duster Hybrid (116 од.).

Серед імпортованих уживаних гібридів перше місце здобув Ford Fusion US Hybrid (70 од.).

До трійки лідерів також увійшли Ford Escape Hybrid — 69 од і Toyota Prius — 66 од.

Додамо, що на внутрішньому ринку України лідирує гібрид Toyota RAV4 – 949 продажів за шість місяців.