Какие бензиновые автомобили выбирают украинцы: самые популярные модели

В сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было более 2,1 тыс. ед. (+2%) и 10,5 ед. б/у (+34%).

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями:

Hyundai Tucson – 203 ед.; Mazda CX5 – 164 ед.; KIA Sportage – 118 ед.; Skoda Kodiaq – 108 ед.; Skoda Octavia – 100 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

Volkswagen Golf – 701 ед.; Volkswagen Tiguan – 592 ед.; Audi Q5 – 560 ед.; Nissan Rogue – 487 ед.; Audi A4 – 332 ед.

Рынок авто

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено свыше 6,8 тысяч новых авто.

Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.

В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.