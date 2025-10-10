- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Какие бензиновые автомобили выбирают украинцы: самые популярные модели
В сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было более 2,1 тыс. ед. (+2%) и 10,5 ед. б/у (+34%).
Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями:
- Hyundai Tucson – 203 ед.;
- Mazda CX5 – 164 ед.;
- KIA Sportage – 118 ед.;
- Skoda Kodiaq – 108 ед.;
- Skoda Octavia – 100 ед.
Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:
- Volkswagen Golf – 701 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 592 ед.;
- Audi Q5 – 560 ед.;
- Nissan Rogue – 487 ед.;
- Audi A4 – 332 ед.
Рынок авто
В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено свыше 6,8 тысяч новых авто.
Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.
В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер Volkswagen ID.Unyx — украинцы приобрели 432 таких авто.