Какие бензиновые автомобили выбирают украинцы: самые популярные модели

Hyundai Tucson
Hyundai Tucson / Infocar

В сентябре автопарк страны пополнили более 12,6 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 27% больше, чем в прошлом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что из этого количества новых автомобилей было более 2,1 тыс. ед. (+2%) и 10,5 ед. б/у (+34%).

Топ-5 моделей новых легковушек с бензиновыми двигателями:

  1. Hyundai Tucson – 203 ед.;
  2. Mazda CX5 – 164 ед.;
  3. KIA Sportage – 118 ед.;
  4. Skoda Kodiaq – 108 ед.;
  5. Skoda Octavia – 100 ед.

Топ-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

  1. Volkswagen Golf – 701 ед.;
  2. Volkswagen Tiguan – 592 ед.;
  3. Audi Q5 – 560 ед.;
  4. Nissan Rogue – 487 ед.;
  5. Audi A4 – 332 ед.

Рынок авто

В сентябре 2025 года украинский рынок новых легковых автомобилей продемонстрировал рекорд за последние 12 месяцев. В течение месяца было приобретено свыше   6,8 тысяч новых авто.

Это на 20% больше, чем в сентябре 2024 года, и на 1% больше, чем в августе 2025 года.

В сентябре 2025 года наиболее популярной новой легковушкой в Украине впервые стал электрокроссовер   Volkswagen ID.Unyx   — украинцы приобрели 432 таких авто.

Автор:
Светлана Манько