Дизельні бестселери вересня: які авто найчастіше обирали українці
У вересні автопарк України поповнився 5,2 тис. дизельних автомобілів. Це на 10% менше, ніж у серпні 2024 року.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Із загальної кількості зареєстрованих дизельних авто:
- 1,1 тис. — нові легковики (зниження на 29%);
- 4,1 тис. — вживані, ввезені з-за кордону (на 3% менше).
Топ-5 нових дизельних легковиків:
- Renault Duster — 312 од.
- Toyota Land Cruiser Prado — 121 од.
- Volkswagen Touareg — 99 од.
- Skoda Kodiaq — 74 од.
- Toyota Land Cruiser — 50 од.
Топ-5 вживаних дизельних авто, імпортованих в Україну:
- Renault Megane — 313 од.
- Nissan Qashqai — 310 од.
- Skoda Octavia — 273 од.
- Volkswagen Passat — 228 од.
- Volkswagen Golf — 160 од.
Також додамо, що у вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.