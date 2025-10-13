Дизельні бестселери вересня: які авто найчастіше обирали українці

У вересні автопарк України поповнився 5,2 тис. дизельних автомобілів. Це на 10% менше, ніж у серпні 2024 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загальної кількості зареєстрованих дизельних авто:

1,1 тис. — нові легковики (зниження на 29%);

4,1 тис. — вживані, ввезені з-за кордону (на 3% менше).

Топ-5 нових дизельних легковиків:

Renault Duster — 312 од. Toyota Land Cruiser Prado — 121 од. Volkswagen Touareg — 99 од. Skoda Kodiaq — 74 од. Toyota Land Cruiser — 50 од.

Топ-5 вживаних дизельних авто, імпортованих в Україну:

Renault Megane — 313 од. Nissan Qashqai — 310 од. Skoda Octavia — 273 од. Volkswagen Passat — 228 од. Volkswagen Golf — 160 од.

Також додамо, що у вересні автопарк країни поповнили понад 12,6 тис. легкових авто з бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж торік.