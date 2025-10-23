Запланована подія 2

Електрокари лідирують: топ-10 вживаних авто з-за кордону віком до 5 років в Україні

Електрокар
У вересні українці придбали 8,2 тис. імпортованих легкових автомобілів / Pexels

У вересні українці придбали 8,2 тис. імпортованих легкових автомобілів віком до 5 років, що становить 35% від усіх ввезених машин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Загалом минулого місяця автопарк України поповнили 23,3 тис. уживаних легковиків.

Електрокари – лідери сегмента

У структурі імпорту "молодих" вживаних авто найбільшу частку зайняли електромобілі – 55%. Далі йдуть: бензинові (31%), гібридні (9%), дизельні (4%), авто з ГБО (1%).

Топ-10 найпопулярніших моделей віком до 5 років

  1. Tesla Model Y – 929 од.
  2. Tesla Model 3 – 520 од.
  3. Kia Niro – 353 од.
  4. Nissan Rogue – 232 од.
  5. Hyundai Kona – 231 од.
  6. Volkswagen Tiguan – 191 од.
  7. Mazda CX-5 – 189 од.
  8. Audi e-tron Sportback – 177 од.
  9. Ford Escape – 153 од.
  10. Audi Q5 – 149 од.

Додамо, у серпні українці придбали 7,9 тис. імпортованих легкових авто віком до 5 років. Це 35% від усіх 22,7 тис. ввезених уживаних авто за місяць. У липні ж з усіх ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, електромобілі становили майже половину.

Автор:
Тетяна Гойденко