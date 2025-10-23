- Категорія
Електрокари лідирують: топ-10 вживаних авто з-за кордону віком до 5 років в Україні
У вересні українці придбали 8,2 тис. імпортованих легкових автомобілів віком до 5 років, що становить 35% від усіх ввезених машин.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Загалом минулого місяця автопарк України поповнили 23,3 тис. уживаних легковиків.
Електрокари – лідери сегмента
У структурі імпорту "молодих" вживаних авто найбільшу частку зайняли електромобілі – 55%. Далі йдуть: бензинові (31%), гібридні (9%), дизельні (4%), авто з ГБО (1%).
Топ-10 найпопулярніших моделей віком до 5 років
- Tesla Model Y – 929 од.
- Tesla Model 3 – 520 од.
- Kia Niro – 353 од.
- Nissan Rogue – 232 од.
- Hyundai Kona – 231 од.
- Volkswagen Tiguan – 191 од.
- Mazda CX-5 – 189 од.
- Audi e-tron Sportback – 177 од.
- Ford Escape – 153 од.
- Audi Q5 – 149 од.
Додамо, у серпні українці придбали 7,9 тис. імпортованих легкових авто віком до 5 років. Це 35% від усіх 22,7 тис. ввезених уживаних авто за місяць. У липні ж з усіх ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років, електромобілі становили майже половину.