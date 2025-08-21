- Категорія
Які імпортовані вживані авто віком до 5 років купують українці: найпопулярніші моделі
У липні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Майже половина з них - електромобілі.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".
Там зауважили, що впродовж липня український автопарк поповнили 22,4 тис легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже третину цієї кількості.
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.
Далі йдуть:
- бензинові авто – 35%,
- гібридні – 10%;
- дизельні – 5%;
- авто з ГБО – 2%.
ТОП-10 моделей
За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:
- Tesla Model Y - 733 од.;
- Tesla Model 3 - 396 од.;
- Nissan Rogue - 246 од.;
- Mazda CX5 - 221 од.;
- Kia Niro - 205 од.;
- Volkswagen Tiguan - 188 од.;
- Hyundai Kona - 165 од.;
- Chevrolet Bolt - 150 од.;
- Audi Q5 - 148 од.;
- Ford Escape - 143 од.
Зауважимо, у січні–червні 2025 року українці придбали 30,8 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, імпортованих із-за кордону. Частка цих авто становить 27% від загального обсягу ввезених машин з пробігом, які цьогоріч поповнили автопарк країни.