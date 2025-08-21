Які імпортовані вживані авто віком до 5 років купують українці: найпопулярніші моделі

У липні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Майже половина з них - електромобілі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Там зауважили, що впродовж липня український автопарк поповнили 22,4 тис легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже третину цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.

Далі йдуть:

бензинові авто – 35%,

гібридні – 10%;

дизельні – 5%;

авто з ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей

За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

Tesla Model Y - 733 од.; Tesla Model 3 - 396 од.; Nissan Rogue - 246 од.; Mazda CX5 - 221 од.; Kia Niro - 205 од.; Volkswagen Tiguan - 188 од.; Hyundai Kona - 165 од.; Chevrolet Bolt - 150 од.; Audi Q5 - 148 од.; Ford Escape - 143 од.

Зауважимо, у січні–червні 2025 року українці придбали 30,8 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, імпортованих із-за кордону. Частка цих авто становить 27% від загального обсягу ввезених машин з пробігом, які цьогоріч поповнили автопарк країни.