Новини
Які імпортовані вживані авто віком до 5 років купують українці: найпопулярніші моделі

У липні українці придбали 7,2 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Майже половина з них - електромобілі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Укравтопрому".

Там зауважили, що впродовж липня український автопарк поповнили 22,4 тис легковиків з пробігом. Отже, авто віком до 5 років становили майже третину цієї кількості.

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі – 48%.

Далі йдуть:

  • бензинові авто – 35%,
  • гібридні – 10%; 
  • дизельні – 5%;
  • авто з ГБО – 2%.

ТОП-10 моделей

За даними аналітиків, найбільшим попитом серед вживаних авто віком до 5 років, користувались:

  1. Tesla Model Y - 733 од.; 
  2. Tesla Model 3 - 396 од.; 
  3. Nissan Rogue - 246 од.;
  4. Mazda CX5 - 221 од.;
  5. Kia Niro - 205 од.;
  6. Volkswagen Tiguan - 188 од.;
  7. Hyundai  Kona - 165 од.;
  8. Chevrolet Bolt - 150 од.;
  9. Audi  Q5 - 148 од.;
  10.  Ford Escape - 143 од.

Зауважимо, у січні–червні 2025 року українці придбали 30,8 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, імпортованих із-за кордону. Частка цих авто становить 27% від загального обсягу ввезених машин з пробігом, які цьогоріч поповнили автопарк країни.

Автор:
Світлана Манько