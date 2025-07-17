Українці все активніше купують вживані авто до 5 років: кожне третє — електромобіль

У січні–червні 2025 року українці придбали 30,8 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, імпортованих із-за кордону. Частка цих авто становить 27% від загального обсягу ввезених машин з пробігом, які цьогоріч поповнили автопарк країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Найбільше серед "молодих" вживаних авто українці купували електромобілі – вони зайняли 49% у цьому сегменті. Решта розподілилася так:

бензинові авто — 34%;

гібриди — 9%;

дизельні авто — 6%;

авто на ГБО — 2%.

До десятки найпопулярніших моделей серед вживаних легковиків віком до 5 років увійшли:

Tesla Model Y — 2968 од.;

Tesla Model 3 — 1722;

Kia Niro — 1035;

Nissan Rogue — 1007;

Mazda CX-5 — 879;

Hyundai Kona — 830;

Volkswagen Tiguan — 717;

Chevrolet Bolt — 711;

Audi E-Tron Sportback — 627;

Audi Q5 — 600.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року ціни на вживані автомобілі в Європейському Союзі зросли на 5,1%, що свідчить про високий попит і стабільність ринку.