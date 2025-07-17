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Українці все активніше купують вживані авто до 5 років: кожне третє — електромобіль

автомобілі
Українці все активніше купують вживані авто до 5 років / Depositphotos

У січні–червні 2025 року українці придбали 30,8 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, імпортованих із-за кордону. Частка цих авто становить 27% від загального обсягу ввезених машин з пробігом, які цьогоріч поповнили автопарк країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром". 

Найбільше серед "молодих" вживаних авто українці купували електромобілі – вони зайняли 49% у цьому сегменті. Решта розподілилася так:

  • бензинові авто — 34%;
  • гібриди — 9%;
  • дизельні авто — 6%;
  • авто на ГБО — 2%.

До десятки найпопулярніших моделей серед вживаних легковиків віком до 5 років увійшли:

  • Tesla Model Y — 2968 од.;
  • Tesla Model 3 — 1722;
  • Kia Niro — 1035;
  • Nissan Rogue — 1007;
  • Mazda CX-5 — 879;
  • Hyundai Kona — 830;
  • Volkswagen Tiguan — 717;
  • Chevrolet Bolt — 711;
  • Audi E-Tron Sportback — 627;
  • Audi Q5 — 600.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року ціни на вживані автомобілі в Європейському Союзі зросли на 5,1%, що свідчить про високий попит і стабільність ринку. 

Автор:
Тетяна Гойденко