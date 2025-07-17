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Українці все активніше купують вживані авто до 5 років: кожне третє — електромобіль
У січні–червні 2025 року українці придбали 30,8 тисячі вживаних легкових автомобілів віком до 5 років, імпортованих із-за кордону. Частка цих авто становить 27% від загального обсягу ввезених машин з пробігом, які цьогоріч поповнили автопарк країни.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".
Найбільше серед "молодих" вживаних авто українці купували електромобілі – вони зайняли 49% у цьому сегменті. Решта розподілилася так:
- бензинові авто — 34%;
- гібриди — 9%;
- дизельні авто — 6%;
- авто на ГБО — 2%.
До десятки найпопулярніших моделей серед вживаних легковиків віком до 5 років увійшли:
- Tesla Model Y — 2968 од.;
- Tesla Model 3 — 1722;
- Kia Niro — 1035;
- Nissan Rogue — 1007;
- Mazda CX-5 — 879;
- Hyundai Kona — 830;
- Volkswagen Tiguan — 717;
- Chevrolet Bolt — 711;
- Audi E-Tron Sportback — 627;
- Audi Q5 — 600.
Нагадаємо, у першій половині 2025 року ціни на вживані автомобілі в Європейському Союзі зросли на 5,1%, що свідчить про високий попит і стабільність ринку.