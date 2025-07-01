Ціни на вживані авто в ЄС зросли на понад 5% за перше півріччя 2025 року

У першій половині 2025 року ціни на вживані автомобілі в Європейському Союзі зросли на 5,1%, що свідчить про високий попит і стабільність ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Ціни на вживані автомобілі

У першій половині 2025 року ціни на бензинові автомобілі зросли, тоді як електромобілі значно подешевшали у порівнянні з минулим роком. Вартість бензинових авто збільшилася на 7,4% з початку року. На другому місці — дизельні автомобілі, ціни на які піднялися на 2,2% за цей же період. Гібриди та електромобілі залишалися відносно стабільними, з незначними коливаннями.

Бензинові автомобілі: Найвищі ціни серед усіх типів авто. Індекс у червні досяг 120,6. Порівняно з січнем, ціни зросли на 7,4%, а у порівнянні з червнем 2024 року — на 8,2%.

Найвищі ціни серед усіх типів авто. Індекс у червні досяг 120,6. Порівняно з січнем, ціни зросли на 7,4%, а у порівнянні з червнем 2024 року — на 8,2%. Дизельні автомобілі: Індекс у червні становив 113,5. З початку року їх вартість збільшилася на 2,2%, а в річному обчисленні — на 0,6%.

Індекс у червні становив 113,5. З початку року їх вартість збільшилася на 2,2%, а в річному обчисленні — на 0,6%. Гібридні автомобілі: У червні відбулося найбільше місячне зростання цін — +1,4%, що підняло індекс до 108,5. Загалом з початку року ціни зросли незначно (+0,1%), але все ще залишаються на 1,2% нижчими, ніж у червні 2024 року.

У червні відбулося найбільше місячне зростання цін — +1,4%, що підняло індекс до 108,5. Загалом з початку року ціни зросли незначно (+0,1%), але все ще залишаються на 1,2% нижчими, ніж у червні 2024 року. Електромобілі (BEV): Індекс зріс на 1,0% порівняно з травнем і склав 102,3. З початку року ціни залишаються практично незмінними (-0,2%), але у порівнянні з червнем 2024 року вони впали на 8,3%.

Після зростання цін з січня по квітень на ринку вживаних автомобілів у Європі зараз спостерігається стабілізація на високому рівні. Попит на бензинові авто зростає, що призвело до збільшення їх вартості більше ніж на 8% у річному вимірі, тоді як ціни на вживані електромобілі помітно впали у порівнянні з минулим роком.

Зауважимо, у минулому році український автопарк поповнили майже 3,6 тис. розкішних авто, які увійшли до списку моделей, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2024 році.