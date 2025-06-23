Міграція авто в Україні: куди переміщуються вживані легковики після перепродажу

Майже 70% вживаних автомобілів по Україні після перепродажу залишаються в межах тієї ж області, де вони були зареєстровані раніше. Більшість угод купівлі-продажу відбувається всередині одного регіону. Близько 10% авто вибувають до інших областей, а десь 20% – прибувають ззовні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Зазначається, що ці процеси — своєрідна внутрішня логістика ринку. Вони відображають не лише активність споживачів, а й глибші тенденції: рівень попиту, насиченість автопарку, доступність сервісу та навіть соціально-економічну мобільність мешканців регіонів.

Аналіз змін власників у першій половині 2025 року (січень – середина червня) розкриває, як автопарк країни перерозподіляється між областями.

Найбільший "донор" внутрішнього ринку

Київська область виявилася найбільшим "донором" внутрішнього ринку: понад 75% усіх авто, які були продані в регіоні, виїхали в інші області. Це унікальна ситуація, яка може свідчити про те, що область відіграє роль логістичного або оптового хабу. Частково це пояснюється високою концентрацією дилерів, великим обсягом комерційного імпорту і близькістю до столиці.

"Замкнуті" ринки

Інша крайність — Чернівецька область, де понад 81% авто залишились у межах регіону. Тут спостерігається досить замкнутий внутрішній ринок, із низьким рівнем "відтоку". Схожа ситуація — в Тернопільській, Хмельницькій, Одеській та Закарпатській областях.

Київ та Львівщина: стабільність та високий попит

Цікаво, що м. Київ і Львівська область, які традиційно мають високий обіг транспорту, демонструють помірну міграційну активність: у Києві залишаються 63% авто, у Львові — трохи більш як 63%. Це підтверджує високий попит у цих регіонах, а також стабільність обігу.

Схід та Південь

Донецька та Херсонська області відзначаються особливо високою часткою "прибулих" автомобілів. Наприклад, у Херсонській області понад 40% усіх угод становлять машини, які приїхали з інших регіонів. Ця ситуація може бути наслідком відкладеного попиту, зміни структури населення або втрати частини місцевого автопарку внаслідок бойових дій та окупації.

Стабільний внутрішній обіг

Також варто відзначити Дніпропетровську, Харківську, Житомирську та Полтавську області, де внутрішній обіг авто досить стабільний, із домінуванням "місцевих" угод, а частка прибулих і вибулих авто — ближча до національного середнього рівня.

Нагадаємо, середній вік легкових авто, що змінюють власника на внутрішньому ринку України, становить близько 16 років, тоді як імпортовані вживані машини — майже вдвічі молодші (9,6 року).