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Потужні двигуни: які авто з моторами понад 4 л купують українці в 2025 році

Toyota Land Cruiser
Ці "поглиначі бензину" не є масовим товаром, тому попит на них обмежений / Depositphotos

В Україні з початку 2025 року було зареєстровано близько 6 тисяч легковиків з двигунами об'ємом 4.0+ літра. Це становить лише 1,5% вторинного ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

Моделі, що колись були недосяжною мрією — Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz S-Class, Range Rover, Lexus LX — тепер доступні за цілком прийнятними цінами.

Ці "поглиначі бензину" не є масовим товаром, тому попит на них обмежений. Проте саме це створює унікальний шанс для багатьох здійснити давню мрію та опинитися за кермом справжнього V8 або навіть V12.  

Топ-10 найпопулярніших моделей з великим мотором

  • Toyota Land Cruiser
  • Mercedes-Benz S-Class
  • Land Rover Range Rover
  • Lexus LX
  • Lexus GX
  • BMW X5
  • Mercedes-Benz GL-Class
  • BMW 7 Series
  • Porsche Cayenne
  • Lexus LS

Більшість цих потужних автомобілів — бензинові (52%), кожен третій вже з ГБО (29,5%), дизельних — менше (17,2%), а гібриди трапляються рідко (1,2%). Середній вік цих авто — 14,5 років: це не нові машини, але саме в такому віці багато з них найкраще поєднують солідність і прийнятну вартість.

Фото 2 — Потужні двигуни: які авто з моторами понад 4 л купують українці в 2025 році

Нагадаємо, у травні 2025 року український автопарк поповнили 6168 авто на електротязі. Найбільшими регіональними ринками з продажу електромобілів в Україні були місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Львівська області.

Автор:
Тетяна Бесараб