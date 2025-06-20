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Мощные двигатели: какие авто с моторами свыше 4л покупают украинцы в 2025 году

Toyota Land Cruiser
Эти "поглотители бензина" не являются массовым товаром, поэтому спрос на них ограничен / Depositphotos

В Украине с начала 2025 года было зарегистрировано около 6 тысяч легковых автомобилей с двигателями объемом 4.0+ литра. Это составляет всего 1,5% вторичного рынка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

Модели, которые когда-то были недостижимой мечтой – Toyota Land Cruiser, Mercedes-Benz S-Class, Range Rover, Lexus LX – теперь доступны по вполне приемлемым ценам.

Эти "поглотители бензина" не являются массовым товаром, поэтому спрос на них ограничен. Однако именно это создает уникальный шанс для многих осуществить давнюю мечту и оказаться за рулем настоящего V8 или даже V12.

Топ-10 самых популярных моделей с большим мотором

  • Toyota Land Cruiser
  • Mercedes-Benz S-Class
  • Land Rover Range Rover
  • Lexus LX
  • Lexus GX
  • BMW X5
  • Mercedes-Benz GL-Class
  • BMW 7 Series
  • Porsche Cayenne
  • Lexus LS

Большинство этих мощных автомобилей – бензиновые (52%), каждый третий уже с ГБО (29,5%), дизельных – меньше (17,2%), а гибриды случаются редко (1,2%). Средний возраст этих авто — 14,5 лет: это не новые машины, но именно в таком возрасте многие лучше всего сочетают солидность и приемлемую стоимость.

Фото 2 — Мощные двигатели: какие авто с моторами свыше 4л покупают украинцы в 2025 году

Напомним, в мае 2025 года украинский автопарк пополнили 6168 авто на электротяге. Крупнейшими региональными рынками по продаже электромобилей в Украине были Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области.

Автор:
Татьяна Бессараб